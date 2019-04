Für Hans Danyi war die Feuerwehr fast 50 Jahre lang sein Leben. Jetzt wird der Blausteiner Gesamtkommandant und stellvertretende Kreisbrandmeister verabschiedet.

Vor dem Feuerwehrhaus steigt Hans Danyi aus einem schwarzen Mercedes SLK. Gekauft ha­be er das Auto, nachdem er vor ein paar Jahren zu „vier, fünf“ tödlichen Motorradunfällen nacheinander gerufen worden sei, erzählt der 65-Jährige – seine BMW Tourenmaschine steht jetzt in der Garage. In fast 50 Jahren bei der Feuerwehr, mehr als 30 als Kommandant, 17 als stellvertretender Kreisbrandmeister, hat er „weit über“ 2000 Einsätze erlebt. Dramatische, lebensverändernde. Aber auch Hoffnung machende. Am Freitag wird der Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Blaustein verabschiedet.

Feuerwehr hat dazu gehört

Mit zwei Onkeln, die bei der Feuerwehr waren, ging es los: „Da bin ich automatisch immer mitgegangen“, erinnert sich der kräftige Mann mit Schnauzer, der in seiner blitzsauberen Uniform im Bereitschaftsraum Platz genommen hat: „Die Feuerwehr hat zur Familie und auch zu mir dazugehört.“ 1970, mit 15, tritt er selbst ein, in seinem Heimatort Klingenstein. Zu viel wurde es ihm nie: „Ich war bei der Feuerwehr, um Menschen zu helfen.“

Dass Hans Danyi Tag und Nacht für die Feuerwehr, für seine Leute und ihre Anliegen da war, bestätigen Aktive – aber auch die Stadtverwaltung. Als herausragende Persönlichkeit und „sehr präsent“ beschreibt ihn Hauptamtsleiterin Anke Jaeger. Bürgermeister Thomas Kayser formuliert es so: „Hans Danyi ist mit Herzblut und großer Leidenschaft Feuerwehrmann, Lebensretter und Kommandant. Er hat außergewöhnlich viel für die Sicherheitslage der Blausteiner Bevölkerung geleistet und für die Blausteiner Feuerwehr erreicht.“

Seelsorge als Anliegen

Danyi war zunächst Abteilungskommandant in Klingenstein, führte die Abteilung mit Ehrenstein, später auch Herrlingen zur Abteilung Stadt zusammen. Er hat alle Leistungsabzeichen abgelegt, dutzende Lehrgänge besucht. Und „fast alle Feuerwehrleute, die jetzt dabei sind“ ausgebildet. Im gesamten Alb-Donau-Kreis hat er unter anderem Atemschutzschulungen gegeben. Eingesetzt hat Danyi sich für die Brandschutzerziehung und die Gründung der Notfallseelsorge: „Weil ich das selbst gespürt habe, wie wichtig das ist, dass man Hilfe hat.“

An viele Einsätze erinnere er sich gar nicht, sagt Danyi – andere haben sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Noch heute höre er seinen damaligen Kommandanten bei einem tödlichen Verkehrsunfall zum Jugendlichen Danyi sagen: „Hansel, wir holen jetzt die Toten raus.“ Doch als Feuerwehrler müsse man sich „am Positiven hochziehen“. An einem verloren geglaubten Unfallopfer, das nach Monaten vorbeikommt, um sich zu bedanken – oder am Kindergartenkind, das sagt: „Wenn etwas ganz Schlimmes passiert, dann kommt der Herr Danyi, und dann wird alles gut.“

Schwere Schicksalsschläge in der eigenen Familie

In seiner Familie hatte Hans Danyi schwere Schicksalsschläge zu verkraften. Sein Bruder kam 1991 bei einer Übungsfahrt der Feuerwehr ums Leben – Danyi hatte die Fahrt genehmigt. Zwei Jahre später bekam seine Ehefrau die Diagnose Krebs im Endstadium. „Es stand schon auf der Kippe, ob ich Feuerwehrmann bleibe“, erzählt Danyi, reibt einmal die Augen. Als am Sterbebett seiner Frau Danyis Piepser ging, habe sie einen erlösenden Satz gesagt: „Die brauchen dich jetzt.“

Nach dem Unfall seines Bruders habe er sich geschworen: „Das darf dir nie wieder passieren.“ Auch wenn seine Leute hin und wieder wenig Verständnis dafür hatten, dass ihr Kommandant bei Fahrbefehlen aus Blaustein heraus „sehr streng“ war – er sei gut damit gefahren, „bei allem Fachwissen immer auf das eigene Bauchgefühl zu hören“.

Mit seinem 65. Geburtstag hat Hans Danyi am 4. April die gesetzlich vorgeschriebene Altersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst überschritten. Gefeiert hat er mit der ganzen Familie – seiner zweiten Ehefrau, den Kindern und seinem Enkelkind – auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer. Auch als Dankeschön für den Rückhalt in all den Jahren, in denen er viele Familienfeste vorzeitig verlassen musste.

Er übergebe die Wehr „in hervorragende Hände“ sagt Danyi, der sich in der Altersabteilung „in zweiter Reihe“ weiter einbringen möchte. Es wird eine große Umstellung. Früher habe er oft seinen Sohn ins Bett schicken müssen, der als kleiner Junge häufig vor dem Vater in der Tür stand, wenn der Piepser ging. Heute ist der Sohn selbst bei der Feuerwehr – und Danyi ist sich sicher, dass es bald der Vater ist, der ins Bett geschickt werden muss.

