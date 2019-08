In den 1920er Jahren wurde in Wain aus hygienischen Gründen eine Badeanstalt gefordert. Dieser Vorstoß scheiterte wie drei weitere. Wollen Wainer schwimmen oder baden, dann müssen sie das auswärts tun. Denn bis heute mangelt es in der Weihungstalgemeinde an einer Freiluft-Badegelegenheit.Schon vor fast hundert Jahren beschäftigte sich der Wainer Gemeinderat mit dem Thema Freibad, allerdings weniger unter sportlichen als unter...