Der Frauenkreis unter dem Dach der Evangelischen Kirchengemeinde ist in Balzheim zur Institution geworden. Von O bis O – das hat Tradition beim Balzheimer Frauenkreis. Die beiden Buchstaben bedeuten nichts anderes, als dass sich die Mitglieder in der Zeit zwischen Oktober und Ostern regelmäßig alle zwei Wochen treffen – an insgesamt etwa zwölf Montagen. „Je nachdem, wie es fällt“, sagt Bergit...