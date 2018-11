Politik Frauen zeigen immer mehr Interesse

Amstetten / swp

21 Mitglieder hat der Amstetter Gemeinderat, darunter sind nur zwei Frauen. Der Anteil der weiblichen Bevölkerung in der Gemeinde liegt dagegen bei knapp 49 Prozent. Um dieses starke Ungleichgewicht zu ändern, wurde ein Frauensymposium ins Leben gerufen. Ziel: Kandidatinnen für die Kommunalwahl im Mai 2019 zu gewinnen, damit im nächsten Gremium die Interessen möglichst aller Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Nach dem Auftakt mit zehn Frauen im September trafen sich jetzt 21 Teilnehmerinnen zur zweiten Runde des Frauensymposiums.

Wie Bürgermeister Johannes Raab mitteilt, wurden in der Sitzung zunächst das Wahlrecht und die Thematik allgemein diskutiert. Unterstützt wurde Raab durch Hauptamtsleiterin Kathrin Münz und Gemeinderätin Petra Schrag. Sie berichtete von ihren Erfahrungen in Ortschaftsrat und Gemeinderat.

Im Laufe der lebhaften Diskussion wurden diverse Mitbestimmungsrechte andiskutiert. Neben der klassischen Kandidatur für den Gemeinderat kamen auch andere Formen der Beteiligung, wie etwa über einen Beirat zur Sprache. Dabei konnten einige Missverständnisse über die Arbeit in kommunalen Gremien ausgeräumt werden. Am Ende der zweistündigen Diskussion appellierte der Bürgermeister an alle, dass es sich lohne, sich kommunal einzumischen.