Der Mann, der zwei Frauen im Zug belästigt hat, wird in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Angeklagter spricht von „Geistern“

„Ist er ein Schauspieler, ja oder nein?“ Diese Frage stand für Oberstaatsanwalt ­Michael Bischofberger im Zentrum des zweiten Sitzungstags im Prozess gegen einen 22-Jährigen, der im Februar 2017 in einer Regionalbahn zwischen Geislingen und Amstetten zwei junge Frauen sexuell genötigt und eine Frau bestohlen haben soll. Bereits am ersten Sitzungstag Mitte Mai hatten mehrere Zeugen berichtet, dass der Angeklagte immer wieder psychisch auffällig gewesen sei. Er selbst sprach von „Geistern“, die ihn heimsuchten.

Amstetten Sexuelle Belästigung im Zug: Verdächtiger gefasst Die Polizei hat einen 21-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, im Februar 2017 zwei Frauen in einem Zug angegriffen zu haben.

Gutachter: Unwahrscheinlich, dass Angeklagter schauspielert

Hermann Ebel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin in Ludwigsburg, ließ in seinem Gutachten für das Landgericht Ulm keine Zweifel am Gesundheitszustand des 22-Jährigen: Der Angeklagte leide „vermutlich seit Jahren“ an einer paranoiden Schizophrenie. „Er hört Dinge, sieht Dinge, die andere nicht wahrnehmen“, sagte Ebel. Dazu kämen „Leibeshalluzinationen“, das Gefühl, durch eine fremde Macht gesteuert zu werden. Ebel: „Dass so etwas geschauspielert wird, erscheint mir äußerst unwahrscheinlich.“ Dazu müsste der Angeklagte über sehr gute Kenntnisse aus der Psychopathologie verfügen. „Er müsste ein Lehrbuch gelesen haben“ – und wissen, wie sich das Krankheitsbild unter Einfluss bestimmter Medikamente verändere.

Übergriff Gewalt: Erneut sexueller Übergriff auf junge Frau im Zug Am Mittwoch kam es erneut zu einem sexuellen Übergriff auf eine Junge Frau im Zug. Diesmal bedrohte der Täter sein Opfer mit einem Messer und raubte den Geldbeutel - Die polizei vermutet den selben Mann hinter den Übergriffen.

Angeklagter erheblich eingeschränkt in seinem Steuerungsvermögen

Aufgrund seiner Erkrankung sei der Angeklagte in seinem Steuerungsvermögen und seiner Impulskontrolle erheblich eingeschränkt, wenn nicht unfähig, sich zu kontrollieren. Zweifel daran, dass er der Täter war, gab es für das Gericht nicht. Eine Schuld an den Vorfällen im Zug könne ihm aber nicht gegeben werden. Da die Gefahr bestehe, dass er ähnliche Taten wieder begehe, riet Ebel zu einer Unterbringung des Mannes in eine psychiatrische Klinik. Ein Vorgehen, für das sich am Ende Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Richter aus­sprachen.