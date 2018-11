Machtolsheim Fraktion lässt sich vom Anbau überzeugen

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Die LAB hat in Machtolsheim Argumente erwogen und diskutiert.

Nun hat sich auch die Laichinger Allgemeine Bürgerliste (LAB) für einen Anbau am Kindergarten Machtolsheim positioniert. Am Donnerstag haben sich vier Fraktionsmitglieder vor Ort umgeschaut. Nach einer halben Stunde sicherte Fraktionssprecher Bernhard Schweizer der Leiterin zu: „Die LAB tendiert dazu, sich für einen Anbau einzusetzen, wir stellen die nötigen Gelder im Haushalt bereit.“ Mit der Besichtigung reagierte die Ratsfraktion auf die immer wieder öffentlich von Eltern angeprangerte, beengte Situation. 65 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren tummeln sich derzeit in drei gemischten Gruppen im Kinderhaus Pusteblume. „Wir trampeln uns förmlich auf den Füßen herum“, kommentierte Ramona Kretschmer vom Kinderhaus, das derzeit ohne Leitung ist. Erst dieses Jahr hatte Laichingen auf die beengte Situation in Machtolsheim mit räumlichen Umstrukturierungen reagiert. 30.000 Euro kostete das, sowie Zusatzkosten für mehr Personal. Und bereits jetzt ist sicher, dass die Plätze 2019 nicht mehr ausreichen. Im Rat war das Kinderhaus mehrfach Thema.

„Aber wir Räte sind nicht nur für Machtolsheim, sondern für die Gesamtstadt verantwortlich“, sagte Schweizer. Und auch dort ist die Situation prekär. Es könne nicht angehen, dass Machtolsheimer Eltern sich weigerten, ihre Kinder, wie vorgeschlagen, nach Suppingen zu fahren, wenn es dort freie Plätze gibt. „Bauen in Machtolsheim und anderswo Leerstände haben, das geht nicht.“ Dennoch ließen sich die vier Räte überzeugen, dass ein Anbau die einzig richtige Lösung wäre. „Wenn wir Baugebiete ausweisen, muss sich das auch in den Angeboten niederschlagen.“ Die Fraktion greift den vom Ortschaftsrat Machtolsheim schon im Gemeinderat vorgelegten Entwurf auf, wonach ein Anbau südlich ans Kinderhaus zwei weitere Räume schaffen würde.

Der großzügige Garten würde dadurch zwar verkleinert, aber er genüge immer noch gut den Ansprüchen, bestätigte Ramona Kretschmer. „Unser bei den Kindern so beliebtes Wäldchen würde erhalten bleiben, und die übrigen Spielmöglichkeiten können problemlos verlagert werden.“

Mit dem Ja zum Anbau setzen die zwei größten Fraktionen im Gemeinderat starke Signale. Die Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) hatte nach ihrer Besichtigung der „Pusteblume“ bereits im Gemeinderat ihre Haltung dazu geäußert.

