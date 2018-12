Soziales Fortbestand des Kinderheims gesichert

Heroldstatt / mp

Mehrmals im Jahr schicken die Mitglieder der „Rumänienhilfe Kinderglück e.V.“ Transporte mit Hilfsgütern in einige Dörfer im ehemaligen Siedlungsgebiet der Sathmar-Schwaben im Nordwesten Rumäniens. Geladen haben die Transporter Kinderkleidung, Spielsachen, Fahrräder und alles, was Kinderherzen zwischen zwei und achtzehn Jahren höher schlagen lässt. Unterstützt werden vor allem das private Kinderheim Lacramioara in Carei mit 21 Kindern, sowie die vor drei Jahren in privater Initiative gegründete Kindertagesstätte in Curtuiseni mit 110 Kindern und die Kinder- und Jugendhilfe der Pfarrei in Beschened mit 50 Kindern. Ferner wird das Altenheim Sankt Elisabetha in Petresti unterstützt.

Der jüngste Transport machte sich am Nikolaustag auf die Reise. Viele Unterstützer hatten bei den beiden Vorsitzenden Dr. Eberhard Schanbacher und Jakob Barth Spenden abgegeben, die in 58 Umzugskartons gepackt und auf den Weg gebracht wurden. Fahrer Ervin Lovinc möchte für diese Transporte keinen Lohn. Die Fahrten sind für ihn der Dank an die Heimleiterin Katalin Orosz, die ihm und seiner Frau vor Jahren ein Mädchen zur Adoption anvertraut hat.

Am 15. Dezember soll dann der große Weihnachtstransport folgen. Ein großer Transporter mit Hänger wird ungefähr 200 Päckchen und Pakete rechtzeitig zum Heiligabend bringen. Diese Geschenke und auch die vielen schriftlichen Weihnachtsgrüße werden von den Kindern schon sehnsüchtig erwartet. Sie werden derzeit in den Grundschulen von Feldstetten und Westerheim, in der Kirchengemeinde Feldstetten und von den Mitgliedern mit viel Liebe gepackt.

Die Verantwortlichen sprechen von einem erfolgreichen Jahr, das jetzt zu Ende geht. Vor allem habe sich die finanzielle Notlage und damit die Sorge um den weiteren Bestand des Kinderheims Lacramioara in Carei zum Besseren gewendet. Es erhält seit Juli einen monatlichen Zuschuss der EU, der die Lohnkosten abdecke. Allerdings wurde dieser Zuschuss nicht rückwirkend ausbezahlt, so dass auch 2019 weiterhin die Finanzlöcher aus den letzten Jahren gestopft werden müssen. Außerdem seien die hohen Heizkosten für den anstehenden Winter aufzubringen. Dank der Unterstützung des Lionsclubs Blaubeuren-Laichingen, der Kirchengemeinde Feldstetten und einer ganzen Reihe privater Spender war es möglich, die finanzielle Krise der letzten Jahre zu überwinden.

Bereits 2017 hatte der Verein als Folge der akuten Finanznot den Großteil seiner Geldspenden mit 3850 Euro auf das Kinderheim konzentriert. Und so war es auch im ablaufenden Jahr: 3000 Euro flossen an das Kinderheim, 900 Euro an die Kinder- und Jugendhilfe in Beschened und 800 Euro an das Altenheim in Petrifeld.

Hilfe weiter notwendig

Hilfe sei weiterhin dringend nötig, betont Ebernahrd Schanbacher. Der Verein sammelt gut erhaltene Kinderkleidung, Spielsachen, Fahrräder und alles, was Kindern Freude bereitet (Kontakt: Schanbacher 07333-6369 und Barth 07333-947015). Auch Geldspenden sind erforderlich. Schanbacher betont, dass sie in vollem Umfang weitergeleitet würden, die Spender erhielten eine Quittung. Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins, Berichte und viele Fotos sind im Internet auf der Website www.rumaenienhilfe-kinderglueck.de zu finden.