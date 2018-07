Kultur Folk-Band in „Buxes Stadel“

Bühlenhausen / jos

Der Verein „Kultur im Dorf“ hat für einen Auftritt in „Buxes Stadel“ in Bühlenhausen eine hochkarätige Folk-Band verpflichtet: Die Gruppe „Cara“ zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern des New Irish Folk. Die Musiker verweben moderne Einflüsse und eigenes Songwriting mit den traditionellen Wurzeln ihrer Musik. 2018 feiert die Band ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Tournee durch Deutschland, England und Australien. Das Konzert findet am Sonntag, 29. Juli, statt, je nach Wetterlage als Open Air oder im Stadel. Beginn ist um 17 Uhr. Von 15 Uhr an gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt kostet 14 Euro, Kinder bis 13 Jahre sind frei. Kartenvorbestellungen unter Tel. (07344) 92 13 76 oder per E-Mail unter bert.arras@t-online.de.