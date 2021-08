Nicht mehr helfen konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt einem Autofahrer, der am Montag auf der Autobahn 8 nahe der Ortschaften Merklingen und Nellingen mit seinem Pkw auf einen Sattelzug aufgefahren war. Der 55-Jährige starb in seinem Fahrzeug. Der Mann, der aus der Region stammt, war laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung München unterwegs. Auf Höhe der Rastanlage Aichen prallte er mit seinem Mercedes auf den vor ih...