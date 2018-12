Soziales Flüchtlingen Perspektive bieten

Beimerstetten / Klaus Müller

Bürgermeister Andreas Haas hatte zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Beimerstetten die gemeinsamen Integrationsbeauftragten für Blaustein, Beimerstetten, Dornstadt und Westerstetten eingeladen. Johannes Kasper und Mitja Weilemann informierten das Gremium über die derzeitige Flüchtlingssituation in der Gemeinde und über das für Beimerstetten erstellte Integrationskonzept.

In der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Einsteinstraße wohnen derzeit noch 17 Personen. Die Unterkunft werde jedoch bis zum Jahresende aufgelöst, sagte Weilemann. In zwei Anschlussunterbringungen in Beimerstetten, für die die Gemeinde zuständig ist, leben derzeit zehn Personen: Jeweils fünf in den Wohnungen Gartenstraße und Vordere Straße.

Betriebe leisten Beitrag

Von diesen zehn Geflüchteten seien neun in einer Vollbeschäftigung, sagte Weilemann. Neben der wertvollen ehrenamtlichen Arbeit im Helferkreis und in den örtlichen Vereinen seien es also vor allem die Betriebe, die einen wichtigen Beitrag für die Integration leisten, betonte Bürgermeister Haas.

Johannes Kasper hob, während er das Integrationskonzept für Beimerstetten vorstellte, den dortigen „Helferkreis Menschen“ besonders hervor. Seit Beginn der Ansiedlung von Flüchtlingen in der Einsteinstraße im Sommer 2015 engagiere sich dieser Helferkreis in allen grundlegenden Bereichen: Sprache, Arbeit und Ausbildung sowie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die gedankliche Überschrift aller Integrationsmaßnahmen sei und bleibe allerdings die „Hilfe zur Selbsthilfe“, unterstrich Kasper.

Ziel des Integrationskonzeptes für Beimerstetten sei unter anderem, die geflüchteten Menschen an die zivilgesellschaftlichen Strukturen heranzuführen und ihnen durch bezahlbaren Wohnraum eine Bleibeperspektive zu schaffen. Die Flüchtlingssituation in Beimerstetten sei bisher von der gesamten Bevölkerung mit getragen worden, sagte Bürgermeister Andreas Haas – und er zeigte sich auch für die Zukunft optimistisch.