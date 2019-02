Landwirtschaft Fleckviehvereine rücken zusammen

Sabine Graser-Kühnle

Die Landwirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen, geschaffen von Politik und Klimawandel. Als großes Problem sehen die Landwirte außerdem, dass sie in der Gesellschaft derzeit der Buhmann für vieles sind. All das spiegelte sich in der Hauptversammlung des Blaubeurer Fleckviehzuchtvereins in Berghülen wieder. Der hat sich obendrein mit einer hausgemachten Problematik zu befassen: Der Blaubeurer Verein will den Fleckviehzuchtverein Ehingen aufnehmen. Ziel dieser Verschmelzung ist es, Fortbildungen und Informationsabende einer größeren Teilnehmerschaft anbieten zu können sowie Rindviehschauen mit möglichst vielen Tieren zu organisieren. „Sonst brauchen wir uns die Arbeit gar nicht erst machen“, argumentierte der Vorsitzende Werner Breitinger.

Synergieeffekte nutzen

„Das ist das einzig Richtige, gibt es doch immer weniger Bauern“, sagte ein junger Landwirt und bekam Zustimmung von ebenfalls jungen Berufskollegen. Bei einem Zusammenschluss stoßen nämlich zu den 22 aktiven Blaubeurer Mitgliedern 43 aus Ehingen hinzu. Die älteren Vereinsmitgliedern stellen zwar die Sinnhaftigkeit einer Verschmelzung nicht in Frage, doch sie sehen die Vermögensfrage kritisch. Denn dem Blaubeurer Verein gehören viele Ländereien und Flächen, wesentlich mehr, als der Ehinger Verein vorweisen kann, führt Breitinger im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE aus. Diese Grundstücke wurden einst teils von den Blaubeurer Vereinsmitgliedern selbst eingebracht, für die sei das daher besonders bitter. Sie schlugen deshalb vor, der Verein solle die Flächen an die Mitglieder verkaufen.

Doch vom Verkauf rät die Vorstandschaft ab. Das würde zu einer Steuerzahlung für den Verein von rund 52 Prozent des Verkaufserlöses führen. Obendrein könne der Verein mit der Veräußerung seines Vermögens seine Gemeinnützigkeit verlieren. Schließlich sehe die Satzung bei einer Auflösung des Vereins eine Weitergabe des Vermögens an gemeinnützige Einrichtungen vor. „Wir wollen den Verein nicht auflösen, sondern unseren Vereinszweck weiter erfüllen: Die Förderung von Fleckviehzucht“, betont Breitinger, der seit 30 Jahren an der Vereinsspitze sitzt.

Geht der Ehinger Verein in den Blaubeurer über, ändert sich im Grunde nichts, die Ehinger bringen ihre Flächen sowie ihre Mitglieder mit ein. „Unsere Vereine erweitern sich quasi und wir nutzen die Synergieeffekte.“ Das haben die Vereine schon mit zwei gemeinsamen Tierschauen erfolgreich getestet. Bereits im Frühjahr, so informierte Breitinger die Mitglieder, will er ihnen in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die neue, von Juristen geprüfte Satzung sowie die „durchdachten und ausgereiften“ Pläne vorstellen und darüber abstimmen lassen.

Wesentlich mehr Sorgen bereitet Breitinger der Stand der Landwirte in der Gesellschaft: „Der ist gerade sauschwierig, wir können tun, was wir wollen.“ Ebenso machten die politischen Pläne den Bauern zu schaffen: Tierwohl, Artenvielfalt, Anbindehaltung, Düngeverordnung. Das bedeute für die Bauern aufwändige Bürokratie, Einschränkungen, und „unterm Strich gewinnen immer die anderen.“ Die Landwirte erhielten lediglich ihren Aufwand ersetzt. „Müssen wir dieses Spiel mitmachen“, fragte Breitinger.

Nicht immer sind Bauern schuld

Ernst Buck, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Ulm-Ehingen, führte diese Liste von Problemen weiter, unter anderem mit dem an die Landwirtschaft gerichteten Vorwurf, die Nitratwerte im Grundwasser stiegen durch zu viel Gülle. „Es ist seltsam, dass die hohen Werte genau dort auftreten, wo Straßenabwässer abgeleitet werden und die größte Bevölkerungsdichte herrscht, nicht aber dort, wo Milchviehhaltung stattfindet. Welche Deppen haben solche Messergebnisse nach Brüssel geschickt.“

Joachim Keller von der baden-württembergischen Rinderunion malte vor allem ein schwarzes Bild für die Ferkelzucht: „Die Ferkelerzeugung in Baden-Württemberg ist tot wegen der Pläne zum Tierwohl. Er riet dazu, den Dialog mit Nachbarn und Bürgern zu suchen: „Klärt auf mit dem Argument: Nur ein gesundes Tier ist ein wirtschaftliches.“

Wenigstens hatte die Hauptversammlung mit einer positiven Nachricht begonnen: Die Milchproduktion im Verein hat die 8000er-Hürde geschafft: 8077 Kilogramm Milch als Durchschnittsleistung pro Tier, das wurde mit Sekt gefeiert.