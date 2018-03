Wirtschaft Firma Rehm darf sieben Geschosse in die Höhe bauen

Seißen / Christina Kirsch

Der Blaubeurer Gemeinderat hat eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen, um der Seißener Firma Rehm Thermal Systems einen zunächst vierstöckigen, später eventuell siebenstöckigen Verwaltungsbau zu ermöglichen. Der Seißener Ortschaftsrat hatte sich gegen das Vorhaben ausgesprochen. Der Blaubeurer Gemeinderat stimmte letztlich bei 19 Ja-, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung dafür. Die Firma Rehm Thermal Systems produziert Maschinen für die Elektronik- und Photovoltaikindustrie und hat im Blaubeurer Gewerbegebiet Seißen ihren Hauptstandort mit 220 Arbeitsplätzen. Ein weiterer Produktionsstandort wurde 2007 in China gegründet.

Um dem steten Wachstum und den Anforderungen des Marktes auch weiterhin entsprechen zu können, benötige die Firma in den Bereichen Verwaltung, Entwicklung und Programmierung am Hauptstandort Erweiterungsflächen, ließ die Firma in einer formlosen Anfrage an die Stadt wissen. Bisher hätten Verwaltungsleute auch in Produktionsräumen ihren Arbeitsplatz, berichtete der Blaubeurer Bürgermeister Jörg Seibold in der Gemeinderatssitzung.

Die Firma plant im ersten Bauabschnitt einen Neubau als viergeschossiges Gebäude mit einer Gesamthöhe von 17,45 Metern, die unwesentlich über der bisherigen Hallenhöhe liegt. „Der Neubau ist kein Silo, sondern mit Fensterflächen gegliedert“, sagte der Bürgermeister. In einem späteren Bauabschnitt möchte Rehm weitere drei Geschosse in der Höhe zubauen. Das Gebäude wäre dann siebengeschosssig und hätte eine Gesamthöhe von 29,22 Metern.

Während der Seißener Ortschaftsrat und auch alle Stadträte beim ersten Bauabschnitt keinerlei Bedenken hatten, bereitete den Kommunalpolitikern ein fast 30 Meter hohes Gebäude ein ungutes Gefühl. Die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans bedeute eine Ungerechtigkeit gegenüber bereits verwirklichten Betriebsanlagen, hatte der Ortschaftsrat argumentiert.

Im Gemeinderat überwogen jedoch die Befürworter. „Der Neubau ist schmal und schont die Fläche“, argumentierte Bürgermeister Seibold. Zudem sei die Standortsicherung regionaler Betriebe ein wichtiger Zukunftsfaktor für Blaubeuren. Wachstum sei unverzichtbar, befand Hubert Bold als Sprecher der CDU-Fraktion. Die Freien Wähler und die Grünen stimmten zu. Nach diesem Beschluss wird der Bebauungsplan so geändert, dass in dem Gewerbegebiet nunmehr ausschließlich Verwaltungsgebäude bis zu einer Höhe von 30 Metern errichtet werden können.

„Wir freuen uns über die Genehmigung zur Erweiterung unseres Verwaltungsgebäudes am Hauptfirmensitz in Blaubeuren – Seißen“, sagte gestern Geschäftsführer Johannes Rehm. „Vor allem in den Bereichen Verwaltung, Entwicklung und Software werden in absehbarer Zeit zahlreiche neue Arbeitsplätze entstehen“, kündigte er an. Das geplante vierstöckige Gebäude schaffe für die Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsklima. „Somit ist der Grundstein für weitere Innovationen aus dem Hause Rehm gelegt und die Sicherung der Arbeitsplätze auch in Zukunft gewährleistet.“