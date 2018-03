Wirtschaft Firma in Sinabronn plant Erweiterung

Firma in Sinabronn plant Erweiterung

Der Gemeinderat Lonsee hat die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine zweite Erweiterung des Gewerbegebiets am westlichen Rand in Sinabronn beschlossen. Das Gelände der dort ansässigen Firma Binder, die bereits 2006 erweitert hatte, „platzt aus allen Nähten“, sagte Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller, der dem Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans vorstellte.

Wie Schmuck ausführte, will der Maschinenbauer mit der Vergrößerung des Firmengeländes um 0,8 Hektar Platz für eine neue Montagehalle schaffen. Zusätzlich sollen Teile des bisherigen Betriebsgeländes neu überplant werden. Das Grundstück, auf dem die Erweiterung geplant ist, ist bereits im Besitz der Firma, der Flächennutzungsplan muss diesbezüglich noch ergänzt werden.

Grundsatzfrage

Eine „grundsätzliche Frage zum Verfahren“ warf Christian Hajduk (UWG) auf: „Gab es das früher schon, dass Privatpersonen einen Bebauungsplan initiieren?“ In solchen Fällen müsse abgewogen werden, sagte Bürgermeister Jochen Ogger. Im Fall der Firma sei die Gemeinde daran interessiert, dass das Unternehmen an diesem Standort bleibe. Zudem gibt es nach Angaben der Verwaltung derzeit keine freien Gewerbeflächen in Sinabronn.

Der Beschluss wurde bei einer Gegenstimme von Christian Hajduk angenommen, Gemeinderätin Bianca Binder nahm an der Abstimmung nicht teil, sie galt als befangen.