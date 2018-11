Haushalt Finanzieller Spielraum ist eng

Illerkirchberg / Franz Glogger

Jeweils knapp drei Millionen Euro für Kernzeitbetreuungen und weitere fünf Millionen Euro für einen neuen Kindergarten sind in der Illerkirchberger Finanzplanung bis 2022 vorgesehen. Hinzu kommen der Anteil an der Erweiterung der Verbandsgemeinschaftsschule (1,7 Millionen Euro), ein neues Löschfahrzeug (520 000 Euro), Erschließung Neubaugebiet Mussinger Straße sowie Sanierung der Ortsdurchfahrt für insgesamt 1,8 Millionen Euro.

„Alles wichtige Vorhaben und auch schon beschlossen, aber darüber hinaus ist unser Spielraum recht eng“, sagte Andreas Maaß vom Gemeindeverwaltungsverband Kirchberg-Weihungstal im Gemeinderat bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2019. Er bestätigte damit Bedenken aus dem Gremium. Giuseppe Lapomarda zum Beispiel hatte darauf hingewiesen, dass mit dem neuen, fünfgruppigen Kindergarten erhebliche Betriebskosten auf die Gemeinde zukommen. Den Erfahrungen anderer Kommunen nach sei mit mindestens 15 Beschäftigten zu rechnen. „Stemmen wir das alles?“

Rechnerisch weise der Entwurf bis 2022 mehr als sieben Millionen Euro neue Kredite aus, sagte Maaß. Diese halte er grundsätzlich auch für bezahlbar, zumal die Gemeinde zuletzt schuldenfrei war. Der Gemeinderat müsse sich aber gut überlegen, was darüber hinaus „geht“. Straßensanierungen oder die Erneuerung der Weihungsbrücke in der Illerstraße etwa seien generell kein Problem. „Wir müssen aber festlegen, in welchen Schritten“, sagte Maaß. Bei der Enthaltung von Reiner Frohnmüller beauftragte der Gemeinderat Maaß, auf Grundlage des Entwurfs den Haushaltsplan anzufertigen.