Mit 500 000 Euro scheint die Investition ins Klinikum Ehingen zur Neustrukturierung etwa des Bettenhauses zunächst überschaubar, die der Alb-Donau-Kreis im Haushaltsentwurf 2020 vorsieht. Zumal der Kreis am Klinikum Blaubeuren 2,4 Millionen Euro in den Ausbau der Intensivstation und in Lang...