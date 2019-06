Bei der Vertreterversammlung der Donau-Iller-Bank spricht Jost Grimm über den abgesagten Zusammenschluss mit der Raiba Ehingen-Hochsträß.

Es hat sich bestätigt, was Jost Grimm, Vorstandsmitglied der Donau-Iller-Bank, im Vorfeld vermutet hatte. Fragen zur abgesagten Fusion mit der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß gab es am Donnerstagabend keine. Rund 500 Mitglieder waren zur Vertreterversammlung in die Lindenhalle gekommen, zudem hatten sich zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik eingefunden.

Grimm wiederholte, was er bereits zuvor zum geplatzten Zusammenschluss der Banken gesagt hatte: Bei vielen Sachthemen bestünden noch zu unterschiedliche Auffassungen zwischen den Instituten. Das sei zu Beginn der zahlreichen Gespräche noch nicht absehbar gewesen. Aber nach wie vor werde es in Zukunft sinnvoll sein, eine starke Ehinger Genossenschaftsbank anzustreben. Bis dahin werde man „auf nachbarschaftlicher und freundschaftlicher Basis“ den Markt weiter einzeln bearbeiten. Und regelmäßig ausloten, ob der Zeitpunkt für die Fusion passe.

Ein guter Markt für alle

Dass Grimm ohne spürbare Enttäuschung über die geplatzte Fusion sprach, hatte auch einen Grund: „Wir alle leben in einem prosperierenden Markt“, sagte er zum Bankengeschäft. Auch die Spitze der Donau-Iller-Bank blickt zufrieden auf das Geschäftsjahr zurück (wir haben berichtet). Das Betriebsergebnis liegt auf in etwa auf dem Niveau des Vorjahres – in heutigen Zeiten ein großer Erfolg, sagte Grimm. Die niedrigen bis negativen Zinsen führten zu rückläufigen Erträgen in der wichtigsten Ertragsquelle der Bank, dem Zinsüberschuss.

Im vergangenen Jahr sind 798 neue Mitglieder der Donau-Iller-Bank beigetreten, 27 272 Mitglieder hat die Bank jetzt. Sie erhalten eine Dividende von vier Prozent. Da die Bank ihr 150-jähriges Bestehen feiert, wird den Mitgliedern zudem noch eine einmalige Jubiläumsdividende von einem Prozent gutgeschrieben. Die Formalitäten der Versammlung gingen rasch über die Bühne. Dr. Roland Detzel (Allmendingen), Josef Häußler (Illerkirchberg) und Professor Dr. Andreas Staudacher (Blaustein) wurden in offener Abstimmung wieder in den Aufsichtsrat gewählt, lediglich bei Staudacher waren eine Gegenstimme und eine Enthaltung zu sehen. Der Prüfbericht, vorgetragen von Kai-Uwe Dienstdorf, bescheinigte eine ordnungsgemäße Arbeit. Außer Grimm führte auch der Aufsichtsratsvorsitzende Sigisbert Straub durch die Versammlung.

Große Koalition am Ende?

Doch nicht nur die nackten Zahlen waren ein Thema: Die 150-jährige Geschichte der Bank etwa und ein Video, das im Zeitraffer 90 Sekunden lang die Baufortschritte bei den Volksbank-Höfen auf dem Ehinger Marktplatz zeigte, gehörten ebenso zur Versammlung. Grimm fand sogar Zeit, den 4:2-Sieg des EM-Fußballspiels der deutschen U21-Nationalmannschaft zu verkünden.

Von einer „heiligen Dreifaltigkeit“ in Ehingens Mitte sprach dann Hans-Ulrich Jörges, Kolumnist des „Stern“-Magazins, als Referent des Abends. Er habe dort in einem Café sitzend den Marktplatz genau betrachtet. Das Rathaus sei ja schön, aber noch prächtiger sei das Amtsgericht. Als Drittes wachse nun das Volksbank-Gebäude aus dem Boden – Politik, Recht und Geld seien damit im Stadtkern präsent.

Jörges sprach über den Umbruch in der deutschen Politik. Und der könne schneller kommen als gedacht, wie die jüngsten Schwächeanfälle von Kanzlerin Merkel zeigten. Vielleicht schaffe sie es sogar nicht mehr, einen geordneten Übergang hinzubekommen. Insgesamt habe sich die Große Koalition verbraucht. CDU und SPD hielten nur noch aus Angst zusammen. Beiden fehle mittlerweile die programmatische Kraft, ein modernes Deutschland zu schaffen. Diese Fähigkeiten sah der Journalist eher bei den Grünen – bis hin zu der Möglichkeit, dass die Grünen den Kanzler stellen.

Einen Trost gebe es dabei für die Ehinger und die Baden-Württemberger insgesamt: „Sie wissen, wie das ist. Sie werden schon seit Jahren von Grün-Schwarz regiert. Sie leben Versuchslabor hier.“ Und wenn er sich in der Halle so umschaue, sehe er Menschen, denen es dabei nicht so schlecht gehe.