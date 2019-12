Es ist gute Tradition in Dietenheim: Vor Weihnachten wird der Haushalt eingebracht, nach den Beratungen, im zeitigen Frühjahr, verabschiedet. „Wir werden einen Ergebnishaushalt mit einer schwarzen Null hinbekommen“, konstatierte Bürgermeister Christopher Eh am Montag am Ende seiner 35-minütigen Haushaltsrede. Das gelinge zurzeit nicht allen Kommunen. „Einige haben ein negatives Ergebnis“, machte der Rathauschef deutlich. In Dietenheim wird der zum zweiten Mal nach Doppik, also in doppelter Buchführung erstellte Haushalt, bei Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen sein. Allerdings, das wollte Eh nicht verschweigen, werden bei sich eintrübender Wirtschaftslage „die Bandagen enger“.

Cash Flow bei 1,1 Millionen

Was in der Kameralistik die Zuführungsrate war, ist in der Doppik der Cash Flow. Der Indikator für die Leistungsfähigkeit zeigt, was unter dem Strich an Barem übrig bleibt. Für 2020 sind das in Dietenheim 1,1 Millionen Euro. Nicht eben üppig, doch gab es auch schon Jahre mit noch weniger „freier Spitze“.

Bevor Eh detailliert auf die Eckwerte des kommenden 20-Millionen-Haushalts einging, richtete er den Blick zurück. Demnach steht im abgelaufenen Jahr den Schlüsselzuweisungen auf hohem Niveau ein Einbruch der Gewerbesteuern gegenüber. Sie lagen rund 185 000 Euro unter dem Plan. Damit alle Aufgaben dennoch geschultert werden konnten, waren ein Rücklagenabbau und auch eine Kreditaufnahme von rund 600 000 Euro nötig. Das wird 2020 nach Lage der Dinge nicht nötig sein.

Einige Mehrbelastungen

Mit Vorsicht hat Kämmerer Alfred Stoerk bei den drei wichtigsten Ertragsarten agiert. Die Schlüsselzuweisungen setzte er mit 3,8 Millionen, den Anteil an der Einkommensteuer mit 3,5 Millionen Euro an. Die Gewerbesteuer kalkulierte er mit 1,75 Millionen. Insgesamt rechnet die Stadt mit 10,8 Millionen Euro Steuereinnahmen. Bei den Umlagen kommt sie auf 4,7 Millionen Euro. Dabei macht die Kreisumlage mit 2,5 Millionen Euro den größten Brocken aus. Eh: „Der Kreis ist aber noch immer sehr anständig.“

Personalkosten steigen

Der studierte Finanzfachmann sieht einige Mehrbelastungen auf seine Kommune zukommen. Eine Million Euro Abschreibungen netto muss der Haushalt zusätzlich erwirtschaften. Die Personalkosten steigen von 2,7 auf 2,9 Millionen. Das liegt zum einen an den Tariferhöhungen, aber auch daran, dass ein Organisationsgutachten zusätzlichen Personalbedarf bei Verwaltung und Bauhof ermittelt hat.

Kinderbetreuung: Kosten verdoppelt

Beim Zuschuss für die Kinderbetreuung kommt Dietenheim erstmals über die 1,4 Millionen-Euro-Grenze. Seit dem Amtsantritt von Eh 2012 hat sich die Summe verdoppelt. „Das ist der Netto-Betrag, den wir alleine zu stemmen haben. Eltern-Beiträge und Zuschüsse sind schon abgezogen“, stellte Eh klar. Ständig erhöht werden muss auch das Geld für die Bewirtschaftung von Straßen und Gebäuden. Zehn Prozent wurden, auch wegen höherer Stromkosten, draufgesattelt auf nunmehr 550 000 Euro.

5,5 Millionen werden investiert

5,5 Millionen Euro will Dietenheim investieren: Größte Posten sind die Abbiegespur Regglisweiler (750 000 Euro), die Sanierung des Rathauses (600 000 Euro) und der zweite Bauaubschnitt bei der Sanierung der Gemeinschaftsschule mit einer Million Euro. Hinzu kommen Investitionen für Breitband, Stadtsanierung, Hochwasserschutz und Grunderwerb, so für den Neubau des Kindergartens Sankt Josef.

Immer mehr Aufgaben

Und die Schulden? Sie haben sich seit 2012 halbiert, betragen im Kernhaushalt 1,9 Millionen Euro und liegen damit laut Eh „deutlich unter dem Landesdurchschnitt“. Nimmt man die Eigenbetriebe, also Wasserversorgung und Erneuerbare Energien, hinzu, ergibt sich ein Schuldenstand von 3,9 Millionen Euro. „Immer mehr Ausgaben für die öffentliche Daseinsvorsage müssen die Kommunen stemmen“, betonte Eh. Breitband und Ganztagesbetreuung belasteten den Haushalt „in ganz erheblichem Maße“.