Auf die Haushalte und Betriebe in Illerkirchberg kommen voraussichtlich höhere Abgaben zu. In der Gemeinderatssitzung am 17. Dezember wird es unter anderem um die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer gehen. In der jüngsten Sitzung wies Bürgermeister Markus Häußler die...