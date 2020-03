Es sind hervorragende Zahlen, die Kreisbrandmeister Ralf Ziegler am Freitag im Rahmen der Kommandanten-Dienstversammlung in Griesingen präsentiert hat: Mit 3963 aktiven Feuerwehrangehörigen hat der Landkreis einen neuen Spitzenwert erreicht. Die 3816 Feuerwehrmänner und 147 -frauen leisten in 55...