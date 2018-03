Ehrenamt Feuerwehr: Lonsee will einen Einsatzleitwagen

Feuerwehr: Lonsee will einen Einsatzleitwagen

Ettlenschieß / Josephine Schuster

36 Mal ist die Freiwillige Feuerwehr Lonsee im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausgerückt, wie Gesamtkommandant Ulrich Bayer auf der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Ettlenschieß sagte. Die Ausgaben für Equipment, Unterhalt der Fahrzeuge und Kleidung in 2017 beliefen sich auf knapp 40 000 Euro. Zudem bekommt die Abteilung Luizhausen ein neues Mittleres Löschfahrzeug, das Ende März abgeholt wird. Kosten: 193 000 Euro, das Land beteiligt sich mit 45 000 Euro.

Wie Bayer weiter mitteilte, ist die Mitgliederzahl der Aktiven im vergangenen Jahr von 161 auf 157 zurückgegangen. Auch die Gesamtzahl der Übungsteilnahmen war rückläufig. Bayer erinnerte daran, dass sich jedes Feuerwehrmitglied aktiv um Aus- und Fortbildung bemühen sollte. Besonders, weil die Zahl der Ausbilder im Alb-Donau-Kreis ohnehin schon gering sei. Ob die Fassade des Lonseer Feuerwehrhauses in diesem Jahr gestrichen wird, habe man noch zu entscheiden.

Ulrich Bayer bedankte sich bei Mitgliedern und Gemeinde für die gute Zusammenarbeit und erinnerte daran, dass er zu den nächsten Wahlen der Gesamtfeuerwehr im Frühjahr 2019 nicht mehr als Gesamtkommandant zur Verfügung stehe.

Patricia Schrag berichtete, dass die Jugendfeuerwehr derzeit aus 18 Mitgliedern bestehe und rief ebenfalls zu vermehrten Teilnahmen an den Übungen auf. Man werde außerdem in diesem Sommer wieder einen Schnuppertag zum Schülerferienprogramm anbieten.

Schriftführerin Ann-Christin Laatsch fasste die Ergebnisse der Ausschuss-Sitzung im Februar zusammen. Derzufolge will die Feuerwehr wieder die Nachtwache beim Maimarkt und beim Weihnachtsmarkt übernehmen und sich auch am Bürger-Infotag im September beteiligen. Im Ort sollen zudem weitere Defibrillatoren aufgestellt werden, etwa in den Vorräumen der Banken.

Bürgermeister Jochen Ogger brachte in seinem Grußwort seinen Dank für das Engagement der Gesamtfeuerwehr zum Ausdruck. Er wolle sich bemühen, bei der Beschaffung eines gebrauchten Einsatzleitwagens vom Land mitzuwirken. „Dieser würde unsere Einsatzfähigkeit erheblich verbessern.“

Auch langjährige Feuerwehrmitglieder wurden ausgezeichnet. Markus Dauner, Claus Seibold, Wolfgang Baiker und Oliver Bliestle für 25 Jahre, Ulrich Bayer und Ernst Spann für 50 Jahre.