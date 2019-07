Erbach investiert in die Abteilungen. Nach Ringingen sollen auch Bach und Ersingen neue MLF für je 250.000 Euro bekommen. Die Stadt geht bei der Aktualisierung der Löschfahrzeuge in die Vollen. Am Montag stimmte der Technische Ausschuss des Gemeinderats geschlossen dafür. den Kauf eines Mittleres Löschfahrzeugs (MLF) für die Abteilung Bach zu empfehlen. Die Kosten betragen 251 000 Euro. Vom Land gibt es hiervon...