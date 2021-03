Die drei jungen Männer, die sich am Freitagmorgen aus einem brennenden Wohnwagen in Weidenstetten retten konnten, sind vorerst in einem Hotel in Ulm untergekommen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Karl Brumbach vom Zirkus Melody am Sonntag. Seine zwei Brüder hatten bei dem Brand alles v...