Gesellschaft Festival in der Grauzone deutscher Rockmusik

Kundgebung auf dem Marktplatz

Protest „Auf die Straße! Gegen das größte rechtsoffene Rockfestival in Süddeutschland“ Unter diesem Titel rufen die Gruppe Kollektiv 26 und das Bündnis gegen Rechts Ulm zu einer Kundgebung und Informationsveranstaltung in Laichingen auf. Manche der Bands, die beim Festival „Rock dein Leben“ auftreten werden, hätten „eine rechtsradikale Vergangenheit“, heißt es darin. Solche Festivals würden von Rechtsradikalen und Sympathisanten zur Vernetzung und Eigenwerbung genutzt. Davon sei auch in Laichingen auszugehen: „Laichingen und der Alb-Donau-Kreis sollen nicht als Orte bekannt werden, an denen menschenverachtende Hinweise unwidersprochen bleiben.“ Die Organisatoren rechnen nach eigenen Angaben am Samstag, 14. Juli, von 14 Uhr an mit etwa 100 Teilnehmern. Die Kundegebung ist beim Landratsamt als Kreispolizeibehörde angemeldet. Die Auflagen für die Organisatoren werden noch in Absparche mit Polizei und Stadtverwaltung festgelegt, sagte Behördensprecher Bernd Weltin.