Felsenblümlein.

jos

In vollster Blüte stehen gerade die Immergrünen Felsenblümchen und locken erste Schwebfliegen an. Die kleinen Kreuzblütler bevorzugen Felsspalten und sind an die dort herrschenden extremen Bedingungen mit langer Trockenheit angepasst. Am Fels ist es auch jetzt im Frühling durch die Sonneneinstrahlung um mindestens zehn Grad Celsius wärmer als in der Umgebung. Auf der Schwäbischen Alb sind die hellgelben Frühblüher beispielsweise an manchen exponierten Kalkfelsen im Achtal, Blautal und im Kleinen und im Großen Lautertal zu sehen.