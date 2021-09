Etwa dreimal die Woche wird Frank Bader vom Il Gusto in der Karlstraße gefragt, ob er in die Immobilie am Kirchplatz umziehen wird, die seit der Schließung des portugiesischen Ladens leersteht. Gebetsmühlenartig dementiert er das hartnäckige Gerücht. „Ich finde das schon amüsant: Meistens fr...