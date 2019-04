Der Allmendinger Musikverein „Harmonia“ sorgt gemeinsam mit den „Donau Pipes and Drums“ für einen stimmungsvollen Konzertabend.

Von einem Höhepunkt zum andern bewegte sich das Osterkonzert des Allmendinger Musikvereins „Harmonia“ mit viel Abwechslung in den Musikstilen und Aufführenden. Die Einladung der „Ehingen Donau Pipes and Drums“ verlieh dem Osterkonzert einen ganz besonderen Glanz und eine emotionale Feierlichkeit, die nicht nur der Musik, sondern auch der Inszenierung des Auftritts geschuldet war. Doch zuvor präsentierten die einzelnen Sparten des Musikvereins ihr Können.

Das Jugendvororchester unter Leitung von Andrea Mang wagte sich an einen Walzer, ein Medley aus Stücken von Johann Strauß, und war zuvor auf musikalischer Spurensuche nach dem Indianerstamm der Cayuga in Nordamerika. Mit einem Kubanischen Salsa haben sie in der Zugabe sicher ihren Rhythmus gefunden. Einen sauberen, vollen Orchesterklang bot das Jugendgemeinschaftsorchester mit der Unterstützung erfahrener Musiker. Noch ein Indianerstamm wurde musikalisch geehrt und eine Reise nach Italien unternommen. Dass ausgerechnet ein Militärmarsch die Begeisterung der Jugendlichen wecken könnte, daran hatte auch Dirigent Dominik Rewitz am Anfang nicht geglaubt, doch dem war so und mit „Regimentskinder“ sprang der Funke aufs Publikum über, das rhythmisch mitklatschte.

Das Aktivenorchester konnte mit dem namensgebenden Stück des Konzertes „Devils Tower“, das eine legendäre verlassene Burg in Österreich beschreibt, sein Können unter Beweis stellen: Das äußerst komplexe Stück, in das Soli für die Holzbläser eingearbeitet sind, bietet mittelalterliche Melodien, die dann mit Synkopen versetzt werden und an ein Werk von Carl Orff erinnern. Mit dem Gesamtklang des Orchesters erzeugt dies eine bedrohliche Stimmung. Musikdirektor Reiner Mäder vereint diese musikalischen Versatzstücke zu einem imposanten Werk mit hohem musikalischem Anspruch.

Für die beiden Tubisten Yannik Beck und Joachim Keller hieß es dann: Licht aus – Spot an. In einem Lichtkegel vor der Bühne präsentierten sie ein ziemlich virtuoses Spiel mit „Farmers Tuba“ von Martin Scharnagel.

Wäre da nach den Ehrungen nicht noch der Aufzug der „Pipes and Drums“ gewesen, das Konzert hätte schon bestanden gehabt. Doch dann zogen von beiden Seiten der Bühne Kinder mit brennenden Fackeln ein, gefolgt von den Trommlern, danach die Dudelsackbläser im schottischen Kilt mit ihren imposanten Instrumenten.

Max erklimmt Dirigentenpult

Das Bühnenlicht erlosch und die Stimmung passte perfekt zu den sehnsuchtsvollen Klängen der Pipes. Reiner Mäder gelang es, den scharfen Tönen der Dudelsäcke einen warmen Unterton des Orchesters beizufügen und der Schlager „Die kleine Kneipe“ integrierte die Musikstile, bis der Dirigent sich umdrehte und das Publikum mit einstimmen ließ. Anschließend erklomm „Pipe Major“, der musikalische Leiter Max Beck, das Dirigentenpult und tauchte mit seiner Band tief in die schottischen Highlands ein.

Nach dem ersten Teil des Osterkonzertes ehrte Volker Frank langjährige Musiker und verlieh ihnen Nadeln in Bronze, Silber, Gold und mit Diamanten versetzt. Diese waren bestimmt für Hans Arnold Weresch, den die Allmendinger Musiker „Omega“ nennen und der viele Jahre den Musikverein geführt hatte sowie beim Osterkonzert für 50 Jahre aktives Musizieren und Mitgestalten geehrt wurde. Seit 35 Jahren dirigiert Reiner Mäder die „Harmonia“. Auch ihm dankte Frank und steckte dem Dirigenten eine Goldene Nadel an.