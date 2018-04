Diashow Faszinierende Fotos

Nellingen / mp

Über 150 Besucher verfolgten in der Nellinger Festhalle am Samstag eine zweistündige Reise durch Neuseeland, die USA, Namibia und andere ferne Länder. Dort hat der Nellinger Fotograf Michael Steffen faszinierende Fotos gemacht. Magische Momente, die Steffen in seinen Bildern festgehalten hat gibt es überall. Er bewies, dass man von einem Foto mit einem Sonnenaufgang über Oppingen (Bild) ebenso ergriffen sein kann wie von einem Foto des braunroten „Cola-Sees“ in Neuseeland. Veranstalter war der Albverein.