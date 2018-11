Konzert Faszinierende Bilder und Klänge

Wain / Kurt Högerle

„Sonur“ sei aus zwei englischen Wörtern abgeleitet: Sound für Klang und picture für Bild. So erklärte der Chef und Fotograf der Gruppe, Manfred von Bebenburg, die Entstehung des Namens. Und der Name ist Programm: Nichts weniger als die Verschmelzung von Klang und Bild haben sich die vier Multi-Instrumentalisten auf die Fahnen geschrieben. Auch im Kulturstadel in Wain. Keiner ist Profimusiker oder -fotograf. Von Bebenburg und Jürgen Retter haben beruflich mit Erlebnispädagogik und Klangtherapie zu tun.

Das Bild setzte die Themen: Erde, Wasser, Feuer und Licht. Die vier Elemente der griechischen Klassik gliederten die erste Hälfte des Programms. Die Bilder, von Bebenburg auf vielen Reisen aufgenommen, transportierten das Thema visuell – und die Musiker übersetzten die Stimmungen in Klänge. Gongs, Klangschalen, ein Didgeridoo sowie allerlei Rüttel- und Raschelvorrichtungen erwartet man bei solchen Veranstaltungen. Aber das Quartett wartete mit wirklichen Überraschungen auf: Mit einem Lithophon zum Beispiel, das ähnlich wie das Xylophon gebaut ist, aber statt Holzstäben Steine zum Erzeugen verschieden hoher Töne verwendet. Oder mit einem Vibraphon, das mittels Kupferrohren funktioniert. Eine Moi war auch dabei. Der vietnamesischen Variante der Maultrommel entlockte der Techniker Gunther Euchner ungewohnte Töne.

Aber auch klassische Instrumente kamen zum Einsatz wie Bongo-Trommeln, Bass und elektrische Gitarre. Musikalisch so geerdet, gleitete Sonur nicht ins Esoterische ab. Auch im ländlichen Wain, nicht eben prädestiniert für Avantgarde, hätte die Veranstaltung mehr Interesse verdient.