Fasching Fasnetssturm in Westerheim

Fasnetssturm in Westerheim

In den Fängen des Waldschrats: Huckepack geht’s weiter. © Foto: Sabine Graser-Kühnle

sgk

Westerheim mit seinen knapp 3000 Einwohnern platzte beim traditionellen Rosenmontagsumzug fast aus seinen Nähten. Die Zahl der Hästräger überstieg die Zahl der Einwohner im Luftkurort, die Masse der Narren schlängelte sich mehr als drei Stunden lang durch die Straßen.

Die Geister, Hexen und Maskierten und die wohl mehr als 2000 Zuschauer bemerkten von stürmischen Böen nicht viel, die Sonne dagegen rückte so manches närrische Geschehen unter azurblauem Himmel ins rechte Rampenlicht. Etwa die Mädchen, die von Hexen und Waldschrats mal huckepack davongetragen, mal unter den Armen gepackt und auf einem Wagen in ein Netz eingepackt wurden, oder denen die Hex‘ rasch einen Stempel ins Gesicht drückte.

Fanfaren und Schalmeien

Ins Rampenlicht schoben sich Fanfaren- und Schalmeiengruppen, Menschenpyramiden, tanzende Hennen und wild rasende Hexen im Hexensturm. Dicht an den Zuschauern entlang schoben sich die Motivwagen, phantastische Kunstwerke in ihrer Übergröße: Hier mit politischen Themen wie Trumps Mauertraum oder einer Parodie auf den Kohleausstieg, dort mit Phantastereien wie einem Wagen mit Voodoozauber.

Verborgen blieb so manchem Zuschauer der übliche Narrenruf der Zünfte. Obwohl die meisten Besucher den genauen Ablaufplan mit Zunftnamen und Narrenruf in Händen hatten, verlor man beim pausenlosen Gaudiwurm rasch den Überblick. Sogar die Moderatoren blieben dabei manches Mal wortwörtlich auf der Strecke und mussten sich von den Narren aufklären lassen. Der heiteren Stimmung tat das nichts, um so donnernder erklang dann der Narrenruf.

Mit der Waiblinger Karnevalgesellschaft hat sogar der Karneval Einzug in der schwäbisch-alemannischen Westerheimer Fasnet gehalten: Mit Regentenpaar, Elferrat, Kaiserfünkchen, Kaisergarde und Salatschneckla fuhr die Gesellschaft auf: Ein dreimaliges „Sa - He“. Doch schon mit den Wernauer Narren mit ihren Heckarutschern, Baura und Brotloibla, den Leichleshexa und Deifeln, Guggenmusik und Bodenbachsymphonikern war wieder alles so, wie es sich gehört.

Süßes in den Mund

Nur selten schauten sich Hex und Goischd verwundert um, etwa wenn sie mit der Sahnespraydose in die Menge gingen – und ohne auch nur ein Sahnehäubchen abgegeben zu haben den Rückzug antreten mussten. Aber nur wenige Meter weiter hielten schon Zuschauer ihren Mund weit auf für den süßen Schaum.