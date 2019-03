Fasnet Fasnet mit Power-Flower

Von Martin Dambacher

Freie Liebe, ein kleines Pfeifchen und schräge Klamotten: das waren die 1960er und 70er Jahre. Zumindest letztere sah man am Rußigen Freitag und am Fasnetssamstag auch bei den beiden TSV-Bällen in der Dietenheimer Narrhalla zuhauf. Die Besucher hatten sich an das Motto „Flowerpower bei de TSV’er“ gehalten. So kam Moderator Markus „Kuse“ Baur im Blumenhemd, weiter Schlaghose mit Langhaarperücke und Haarband stilecht gekleidet daher. „Genau wie vor gut 50 Jahren wollen wir heute gemeinsam friedlich Spaß haben“, gab Baur in seiner Begrüßung als Credo aus. Ein buntes Programm rund um diese Ära kündigte er an, aber auch andere Bühnenshows.

Königlicher Fußballer

Den Startschuss gab dabei traditionell die Ranzenburger Narrenzunft mit ihrem Einmarsch des Hofstaates, am Freitag sogar inklusive Kinderprinzenpaar und Kindergarde. „Die Sportler hand zum TSV-Ball glada, da hörat mir uns natürlich id noi saga“, erläuterte Prinzessin Dani I., die von ihrem Prinz Mitch I. und den vier Hofnarren Sabrina, Tammi, Bempi und Simon begleitet wurde. „Fußballer, Turner, Zumba und Co, machat uns heut alle bestimmt froh“, ergänzte Mitch, der selbst Mitglied bei den Dietenheimer Fußballern ist.

Mit im Gepäck hatte die Narrenzunft auch ihre Garden, die natürlich auch auftanzten. Die von Melissa Striebel sowie Franziska und Theresa Bimek trainierte Kindergarde erhielt dabei genauso viel Applaus wie ihre etwas älteren Kolleginnen der Jugendgarde mit ihren Trainerinnen Sonja Graf und Melanie Unger. Und auch die Showtanzgruppe und Prinzengarde wussten mit ihren Gastauftritten zu begeistern, so dass auch sie nicht um eine Zugabe herum kamen.

Flott zur Sache ging es ebenfalls bei der Zumba-Gruppe des TSV, die einen mehrminütigen Querschnitt aus ihrem Tun präsentierte, ohne dabei groß ins Schwitzen zu kommen. Einstudiert wurde die Aufführung von Claudia Mack. Am Samstag tanzten zudem die 16 Mädels der „Dance Foundation“ des FC Heimertingen, die nach ihrem Auftritt beim „Birthday Bash“ der Illergoischdr bereits zum zweiten Mal in dieser Saison den Weg ins närrische Ranzenburg gefunden hatten. Beim ersten Ball am Freitag durften sich die Zuschauer über den Maskentanz der Ranzenburger Hexen sowie die Jungs von der Dietenheimer Feuerwehrgarde freuen.

Nicht weniger tänzerisch begabt zeigten sich einige Handballer der HSG Illertal als Super Mario verkleidet zusammen mit einigen Crazy Girls als Luigis – akrobatische Figuren inbegriffen. Letztere durften auch bei den Turnern nicht fehlen. Erstmals unter dem Namen „Magic Muscles“ unterwegs, zauberte die von Lisa Guter, Katja Hirscher und Melanie Welsch betreute Truppe im Hippie-Outfit eine eindrucksvolle Performance auf die närrischen Bühnenbretter der Stadthalle.

Der letzte Punkt im Programm gehörte wie gewohnt den Fußballern. Während Waldemar „Waldi“ Zerr alias DJ Almklausi mit dem Lied „Mama Lauda“ zunächst die Mutter von Niki Laudi besang, bereiteten sich die restlichen Kicker auf ihren großen Auftritt vor. „Mittlerweile ist unseren Fußballern der Begriff Tanzen beileibe nicht mehr fremd“, verriet Markus Baur in seiner Anmoderation, und auch das Thema Kisten sei den Jungs dank ihrer aktuell guten Torquoten ganz geläufig.

Sauschdallbar

Die von Anja Kutscher einstudierte Nummer meisterten die Kicker unter dem Motto „Es rappelt in der Kiste“ bravourös. Die kräftigen Beats waren fürs Publikum wie gemacht zum Mitklatschen. Ebenfalls viel Applaus bekamen die Mitglieder des Fanfarenzugs Erolzheim zur Geisterstunde am Samstagabend, die wie DJ Ingo am Freitag und die Tanz- und Partyband „Jukebox“ dem närrischen Publikum in der Halle so richtig einheizten.

Für die Erfrischung zwischendurch hatte der TSV mit dem Revival der legendären Sauschdallbar ebenfalls gut vorgesorgt. Wie von Markus Baur propagiert, wurde dort lange fröhlich und friedlich gefeiert.