Zwei Tage früher als gewohnt startete die Ranzenburger Narrenzunft (RNZ) mit Hunderten Fasnetsbegeisterten und der Inthronisation der neuen Prinzenpaare in die kommende Kampagne. „Eigentlich fängt unsere Fasnet erst am 11. 11. an, dass dies nicht immer so sein muss, ist heute unser Plan“, reim...