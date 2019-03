sgk

Der Kinderfasching des Sportvereins Machtolsheim in der Lindenhalle lockte am Samstagnachmittag zahlreiche Kinder samt Eltern an. Dass nicht nur der Nachwuchs Spaß am Verkleiden hat, war nicht zu übersehen. Während die Eltern Kaffee tranken, vergnügten sich die kleinen Cowboys, Bären und Prinzessinnen bei Spielen, Wettrennen und Mitmach-Tänzen. Und wenn Räuber und Polizist dazu keine Lust mehr hatten, jagten sie sich eben quer durch die Halle. Andere Kinder mochten es lieber ruhiger und bastelten sich eine bunte Karnevals-­Maske.