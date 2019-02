Verkehr in Blaustein Farbe, Smileys und Tempo 30 für Ortsdurchfahrten

Samira Eisele

Ich fühle mich permanent ertappt.“ Beim CDU-Fraktionsvorsitzenden Lothar Ruhnke zeigen die ersten Maßnahmen in den Blausteiner Ortsdurchfahrten offenbar Wirkung: Smileys, die zum Beispiel in Bermaringen und Herrlingen aufgestellt wurden, lächeln, wenn Autofahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung einhalten – und ziehen eine Schnute, wenn sie es nicht tun. Dieses „missmutige Teilchen“ wolle er dann umstimmen, sagte Ruhnke in der Gemeinderatssitzung, in der es nicht nur um die Dialog-Displays ging, sondern vor allem um die Forderung nach Tempo 30 in mehreren Ortsdurchfahrten.

Mitte März zum Landratsamt

Gemeinsam mit dem Verkehrsplanungsbüros Brenner Bernard hatte die Stadt Blaustein vergangenes Jahr den Verkehr auf den Durchfahrtsstraßen in Bermaringen, Weidach, Herrlingen, Wippingen und Arnegg untersucht. Die Ortschaftsräte legten anhand der Ergebnisse eine Liste der Maßnahmen an und Prioritäten fest: Unter den Ergebnissen, die schnell und unkompliziert umsetzbar (Priorität A) sind, ist Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt Arnegg, die Herrlinger Bergstraße und den Abschnitt zwischen der Fußgängerampel und der Einmündung Raiffeisenstraße in der Wippinger Ortsdurchfahrt. Mitte März wird Blaustein beim Landratsamt vorsprechen und Tempo 30 beantragen, zusätzlich auch für die Ottostraße in Klingenstein.

In Weidach seien keine weiteren Maßnahmen notwendig sagte Ortsvorsteherin Rita Sommer. Auch der Ortschaftsrat Bermaringen hat sich laut Ortsvorsteherin Hilde Mayer gegen Tempo 30 entschieden – Planerin Claudia Zimmermann hielt das wegen des geringen Verkehrsaufkommens auch nicht für aussichtsreich. Ebensowenig wie den Antrag, pauschal in allen Ortsdurchfahrten Tempo 30 einzuführen. Dieser von Grünen-Stadtrat Hermann Geywitz mehrfach vorgebrachten Forderung widersprach auch Hauptamtsleiterin Anke Jaeger: Es gebe „gravierende Unterschiede“ in den Messungen.

Noch nicht untersucht ist der Verkehr in der Pfarrer-Imhof-­Straße, die in Herrlingen zur Wippinger Steige führt. Weil dort im Sommer 2017 zwei Fußgängerinnen und im Dezember vergangenen Jahres ein 12-Jähriger von Autos erfasst wurden, soll diese Untersuchung nachgeholt werden. Ortsvorsteherin Rita Sommer würde auch in dieser Straße gerne Tempo 30 einführen.

In der Wippinger Ortseinfahrt fahren Autos, die von Asch kommen laut Erhebung durchschnittlich 66 Stundenkilometer schnell: Langfristig plant Blaustein dort eine zweiteilige Mittelinsel. Kurzfristig soll es einen psycholgischen Effekt haben, die Markierung in der Mitte der Fahrbahn zu entfernen. Der Ortschaftsrat unterstützt diese Ideen – laut Ortsvorsteher Peter Enderle ist von der Markierung ohnehin nicht mehr viel zu sehen. Kurzfristig umsetzbar sind auch farbige Markierungen des Dorfplatzes und das Aufzeichnen eines Radwegs zwischen Helfensteinweg und Raiffeisenstraße, die Autofahrer zum Langsamfahren animieren.

Hermann Geywitz wetterte zwar, das Ergebnis der Untersuchung könnten nicht „Farbe und Smileys“ sein – und „Baumaßnahmen, die wir nicht finanzieren können“. Am Ende stimmten jedoch nur er und Fraktionskollegin Annette Wettstein gegen den Beschlussantrag der Verwaltung. Die anderen Räte gaben mit ihrem Ja auch das Okay dafür, dass 2020 ein Planungsbüro langfristige Maßnahmen – also die baulichen Veränderungen – untersuchen und die Kosten aufstellen soll.