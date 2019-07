Nach dem Familiendrama mit drei Toten am vergangenen Freitag in Blaubeuren-Gerhausen sind die Ermittlungen der Polizei noch nicht abgeschlossen. So konnte Wolfgang Jürgens, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm, am Mittwoch nichts dazu sagen, wie der 41-Jährige, der seine beiden 9 und 13 J...