Moment mal Faires Gespräch mit Biene

Frühling ist. Lasset uns über

Bienchen und Blümchen schreiben. Nein, nein. Sicher nicht über Aufklärung und Hormone. Auch nicht über die flotte Biene. Ha, ha. Sparwitz. Das lassen wir lieber. Eher über die fleißige Biene, wie sie der Lyriker und Kinderbuchautor Josef Guggenmos (1922-2003) sah – ob als Wildbiene am Waldesrand oder als Nutzbiene, zuständig für die Bestäbung von Sträuchern, Bäumen und Blumen. Als fleißiges Tierchen, das den ganzen Tag unterwegs ist, um Nahrung in den Bienenstock zu bringen. 12 000 Stunden sind die Insekten für ein 500-Gramm-Glas Honig unterwegs, hat der Meister von Lyrik und Prosa „im Gespräch mit der Bienenkönigin“ festgestellt. Die Imkerei „Zaunkönig“ hat das Gedicht dazu in einem Garten im Blautal zwischen Blaustein und Ulm aufgestellt.

Auf heutige arbeitsrechtliche Verhältnisse umgerechnet, kommt die Moment-mal-Redaktion auf folgendes Ergebnis: Bei einem Mindestlohn von 8,84 Euro pro Flugstunde ergäbe dies einen fairen Preis von 106 080 Euro für ein Pfund des köstlichen Brotaufstrichs. Na ja, so viel zahlt kein Verbraucher. Obwohl das leckere Naturprodukt viel Gutes in sich birgt, und die Biene sehr nützliche Funktionen erfüllt. Dies hat kürzlich auch die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erkannt: „Schauen wir uns konkret das Thema Bienen an. Klein, aber ganz groß: systemrelevant“. Mal zum Vergleich: Die systemische Relevanz von Banken während der Finanzkrise hat einen milliardenschweren Rettungsschirm hervorgebracht. Für die Insekten gibt es einfachere Vorschläge auf dem Markt der Imker und Naturschützer: Für Bienen schädliche Neonicotinoide müssten weg, das staatliche Tierwohllabel her und Ernährungsbildung in den Mittelpunkt der Bemühungen. Und bis es so weit ist, kann ja schon der Einzelne helfen – auf Terrasse, Balkon oder im Garten. Tipps dazu gibt es genügend – unter www.bienenfuettern.de zum Beispiel. Auch auf den regionalen Seiten www.imker-ulm.de oder www.imker-neu-ulm lässt sich Guggenmos erahnen: Erlauben Sie mir, einen Wunsch zu sagen. Ich möcht’ ein Gläschen Honig haben.