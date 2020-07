Blaustein ist nicht Berlin, wo in der Corona-Pandemie Pop-Up-Radwege entstehen. Aber auch in Blaustein könnten Fahrbahnmarkierungen Radwege-Verbindungen verbessern, finden mehr als 20 Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Stadtverwaltung und das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises gewandt haben....