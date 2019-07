Seit zwei Wochen sitzen fünf Verdächtige nach dem Fackel-Angriff auf eine Roma-Familie in Dellmensingen in Haft.

14 Tage nach ihrer Festnahme wegen des Fackel-Angriffs auf eine Roma-Familie sitzen fünf der acht Tatverdächtigen noch immer in Untersuchungshaft. Das sagte Polizeisprecher Wolfgang Jürgens auf Nachfrage. Die jungen Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren seien auf verschiedene Haftanstalten verteilt worden, es sei bei Gruppen so üblich, dass nicht alle im selben Gefängnis landen.

Tatverdächtige wegen versuchten Mordes beschuldigt

Bei einem Großeinsatz der Polizei am 9. Juli waren wie berichtet acht Tatverdächtige aus Bach, Dellmensingen und Blaustein festgenommen worden. Drei wurden später wieder entlassen. Sie werden des versuchten Mordes beschuldigt.

Angriff auf Roma-Familie Nach Fackel-Attacke in Dellmensingen: Verdächtige weiter in U-Haft Fünf junge Männer sitzen nach dem Angriff auf eine Roma-Familie weiter in U-Haft. Wie lange sie dort festgesetzt werden können – und wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter vorgehen: ein Überblick.

Am späten Abend des 24. Mai hatten aus einem dunklen Kleinwagen heraus vier oder fünf Verdächtige der französischen Roma-Familie etwas zugerufen, die mit ihren Wohnwagen auf einer Wiese am Ortsrand von Dellmensingen Halt machte. Einer der Männer warf eine brennende Fackel in Richtung der Wohnwagen. Diese landete nahe eines Wohnwagens, in dem ein Ehepaar mit seinem neun Monate alten Baby schlief. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Stuttgart: Die Verdächtigen hätten billigend in Kauf genommen, dass die Fackel den Wohnwagen in Brand setzt und die Insassen nicht rechtzeitig rauskommen können.

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen weiterhin von einer fremdenfeindlichen Tat aus. Weitere Angaben zur Motivlage könnten derzeit nicht gemacht werden. „Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen“, sagte Heiner Römhild, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Fest steht: Die Vernehmungen der Beschuldigten laufen. Gehört würden auch sonstige Zeugen, wie beispielsweise die Familie der Geschädigten, das betroffene Ehepaar selbst und Menschen aus dem Umfeld der Verdächtigen, erklärte Polizeisprecher Jürgens.



