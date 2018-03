Wirtschaft F 56 zieht von Ulm nach Langenau

Ulm/Langenau / Regina Frank

F 56 – damit verbinden die meisten Ulmer einen Copyshop in der Frauenstraße. Das Kopiergeschäft macht jedoch höchstens zehn Prozent des Umsatzes aus. Das Gros bringen Druckdienstleistungen für Unternehmen. Und dieser Bereich ist es auch, der stark wächst. Es fehlte an Platz für die Maschinen, und auch für die Büros wurde es viel zu eng. F 56 hat schon länger ein Raumproblem. „Das hätte nicht einmal mehr ein paar Monate so weitergehen können“, sagt Allein­inhaber Michael Kitzberger. Er zieht um mit seinem Unternehmen, nach Langenau, wo er ein Gebäude gekauft und umgebaut hat. Eine Investition von einer Million Euro.

Der Umzug geschieht wohlgemerkt schrittweise: Die klassische Bogen-Produktion (Briefbögen, Visitenkarten) ist schon verlagert worden an die neue Adresse „In den Lindeschen 8“. Die Rollenproduktion (Fahnen, Banner) folgt in einem zweiten Schritt. Die Beratung und die Annahme der Aufträge befindet sich voraussichtlich noch bis Mai in Ulm und zieht dann nach. Erst Ende des Jahres folgt der Copyshop. Alle Drucker, Programmierer und Mediengestalter gehen mit, sagt Kitzberger. Das Unternehmen hat 15 Mitarbeiter. Der Umzug geht bei laufendem Betrieb vonstatten, deshalb auch gestaffelt. Das hat zudem den Vorteil, dass die Kunden auf den neuen Standort vorbereitet und Vorteile (bessere Parkmöglichkeiten) vermittelt werden können. Auf der Liste der gewerblichen Kunden stehen so bekannte Namen wie Siemens und Bosch, Müller und Peri.

Der neue Standort in Langenau bietet dem expandierenden Unternehmen auch ein besseres Umfeld, um moderne Web-to-Print Produkte zu vermarkten. Es handelt sich dabei um Webportale, programmiert von F 56, auf die mehrere Kunden oder Kundenmitarbeiter Zugriff haben und über die zum Beispiel Bedienungsanleitungen und andere gedruckte Produkte bezogen werden können.