Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Langenau ist die Polizei mit der Spurensicherung beschäftigt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Dass die Kripo zuständig ist, sei kein Hinweis darauf, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt worden sei, sagt Polizeisprecher Joachim Schulz auf Nachfrage: „Ab einer gewissen Schadenshöhe oder schwerwiegenden Verletzungen ist die Kriminalpolizei zuständig.“ Es gebe keine Hinweise auf eine strafbare Handlung, die Ermittler prüften jedoch grundsätzlich, ob die Explosion fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt worden sei. Wie berichtet war es am Montag um die Mittagszeit in der Straße Ostener Kuften in Langenau zu einer Explosion gekommen, ein Zeuge rief gegen 12 Uhr die Feuerwehr. Die Bewohner des Hauses, eine 50-Jährige und ein 35-Jähriger zogen sich lebensgefährliche Brandverletzungen zu, konnten sich jedoch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Haus befreien.

Unglück Verletzte bei Explosion in Langenau Bilderstrecke öffnen

Paar rettet sich selbst

„Das ist das Erstaunliche“, findet Gesamt-Feuerwehrkommandant Herbert Bosch, der kurz nach dem Notruf am Brandort war und mit rund 60 Feuerwehrkräften aus drei Langenauer Abteilungen löschte. Seines Wissens nach handelt es sich bei den Verletzten um ein Paar, das in dem Haus lebte und sich auch zum Zeitpunkt der Explosion darin aufhielt. Laut Bosch lebten außer den beiden keine weiteren Personen in dem Haus, das nach dem Brand nicht mehr bewohnbar ist. Wie es den Verletzten geht, dazu hat auch Polizeisprecher Schulz „keine Kenntnis“ – der Fokus der Polizei liege nun auf den Ermittlungen zur Brandursache, danach folgen Vernehmungen und weitere Ermittlungen.

Keine Gasleitung im Haus

Auch Bosch kann aktuell nichts dazu sagen, was explodiert ist und in welchem Teil des Hauses. „Einen Hausanschluss einer Gasleitung gab es definitiv nicht.“ Abgesehen von der Gefahr, die bei einer Explosion immer besteht, habe während des Brandes für die Nachbarn kein Risiko bestanden, sagt der Kommandant: In rund einer Stunde hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht, eine Brandwache von acht Personen hielt danach Ausschau nach so genannten Glutnestern und löschte „ein paar Mal“ nach. Um 21.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr am Montag beendet.

Das könnte Dich auch interessieren: