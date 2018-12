Jubiläum Expertin fürs Backen,Nähen – und den Vfb

Weidenstetten / Roland Schütter

Wie schlägt sich der örtliche Fußballverein und was macht der VfB Stuttgart? Maria Maier aus Weidenstetten interessiert sich auch im Alter von 100 Jahren für den Verein, für den sie seit jeher schwärmt und für das aktuelle Tagesgeschehen. Bis vor kurzem las sie sogar noch die Tageszeitung.

Maria Maier wuchs mit fünf Geschwistern in Urspring auf. Dann absolvierte sie eine Hauswirtschaftslehre und arbeitete in mehreren privaten Haushalten. Zwölf Jahre lang war sie bei der Bäckerfamilie Bopp in Geislingen im Einsatz, auch in der Backstube. „Wie das Brezelmachen funktioniert, das weiß ich noch heute“, sagt sie lachend. Natürlich musste sie die Backwaren auch austragen. Wenig später lernte Maria Maier in Weidenstetten auf einem landwirtschaftlichen Hof ihren Georg kennen, als sie mit einer Freundin zum Zwetschgenholen kam.

Maria und Georg heirateten 1949 und ließen sich in Weidenstetten nieder, denn ihr Mann war im Ort als selbstständiger Schneidermeister tätig. Maria Maier half beim Nähen. „Dennoch dauerte die Herstellung eines Herrenanzuges eine Woche“, erinnert sich die 100-Jährige. Über ihre Mithilfe im Geschäft hinaus war sie für Haus und Hof zuständig und versorgte die Familie. Im großen Garten gab es stets etwas zu tun, am liebsten war ihr das Ernten. Dabei half sie auch dem Schwager immer wieder auf dem Hof und las Kartoffeln vom Boden auf.

Gestern feierte sie im Kreise ihrer Familie, zu der die Söhne Hansjörg und Ulrich sowie vier Enkel und vier Urenkel gehören, ihren runden Geburtstag.