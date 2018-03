Ostern Experten für Verstecktes

Setzingen / Lukas Wetzel

Nicht nur der Osterhase versteckt etwas – in vielen Berufen spielt das Verstecken eine Rolle. Wir haben uns umgeschaut.

Unterm Bett? Im Kleiderschrank? Hinter der Kommode? Für die Kinder ist es manchmal ganz schön knifflig, die Ostereier zu finden. Der findige Osterhase weiß die Nester gut zu verstecken. Umso wichtiger, dass die Kinder bei der Suche Unterstützung erhalten – dafür sind unsere „Experten für Verstecktes“ da. Wir haben drei Menschen nach ihrer Versteck-Expertise befragt: den leidenschaftlichen Nachsuchenführer Harald Fischer, den bekannten Magier Florian Zimmer und den internetaffinen Polizeihauptkommissar Tobias Simon. Die drei geben Einblicke in ihren Beruf und erläutern, inwiefern er mit dem Verstecken zu tun hat – und natürlich gibt es Tipps fürs Ostereiersuchen.

Harald Fischer hat zum Beispiel einmal drei Tage lang bei minus 20 Grad nach einer verletzten Wildsau gesucht. Florian Zimmer hat einmal ein Auto verschwinden lassen. Und für Tobias Simon ist das Smartphone eine Hilfe beim Suchen: Ein Verschollener kann damit seinen Standort verschicken, oder die Polizei kann ihn über die GPS-Daten orten.

„Action pur“

Harald Fischer und sein Schweißhund Artus von Mörntal spüren verletztes Wild auf. Dabei kommt es auf eine feine Nase an.

Seinen Schweißhund auf den Geruch von Schokolade oder Ostereiern konditionieren? „Vielleicht geht das, ich glaube es aber nicht“, sagt der Rentner Harald Fischer aus Setzingen. Der Nachsuchenführer hat vor 28 Jahren die Schweißhundestation in Langenau gegründet. Vier ehrenamtliche Nachsuchenführer sind in Dau­erbereitschaft, können sogar nachts per SMS für einen Einsatz am Folgetag kontaktiert werden.

Für Fischer ist Nachsuchen „Action pur“. Gemeinsam mit seinem Hund Artus von Mörntal, einer Steirischen Rauhaarbracke, spürt er angeschossene Wildsauen und Rehwild auf und erlegt sie. „Es ist eine Leidenschaft, und Leidenschaft hat oft mit Vernunft nichts zu tun“, sagt er. Drei Tage habe die schwierigste Nachsuche gedauert. Bei minus 20 Grad hat er eine Wildsau in Pappelau (Blaubeuren) gesucht, dabei 24 Kilometer Weg zurückgelegt. Nach dem ersten Tag waren seine Hände erfroren, ein zweites Nachsuche-Gespann ist eingesprungen. „Der Hundeführer ist samt der Sau einen Hang hinuntergestürzt“, erzählt Fischer. Er nahm die Suche am dritten Tag wieder auf – und führte sie zum Erfolg.

Der wahre Experte für Verstecktes sei aber der Hund: „Wenn ich vorne liefe und er würde mich hinten festhalten, würde ich nichts finden“, witzelt Fischer. „Artus ist ein einhundertprozentiges Familienmitglied.“ Auf eine feine Nase und einen starken Spurwillen komme es an. Artus darf sich also nicht ablenken lassen von Spaziergängern mit Hunden, von Weidevieh oder Waldtieren. Er muss sich voll auf den Geruch fokussieren, der ihm am Anfang der Fährte gezeigt wird. Hat Artus das Tier entdeckt, bellt er und der 15 Meter lange Schweißriemen wird gelöst. Ein Navi, das der Hund als Halsband trägt, übermittelt Fischer die Koordinaten von Artus. Der Hund umkreist das Wild. Dann feuert Fischer mit seinem Gewehr die tödlichen Schüsse ab.

Die Erfolgsquote von Nachsuchen mit „guten Hunden“ liege bei 65 bis 70 Prozent, sagt Fischer. Am Erfolg hinderten die äußeren Umstände: Bei brütender Hitze bauen die Hunde schnell ab, Sturm bläst die Partikel weg, die die Hunde riechen können, Starkregen verwischt die Abdrücke des Wildes am Boden.

Da der wahre Experte für Verstecktes nicht sprechen kann, gibt Fischer den Tipp fürs Ostereiersuchen: „Die Kinder sollen nicht so tief in den Wald reingehen. Die Wildschweine haben ihre Jungen und möchten ihre Ruhe haben.“

Magische Labyrinthe

Magier Florian Zimmer rät, beim Suchen nie aufzugeben – das gilt für Osternester genauso wie für neue Zauberideen.

An Ostern würde Florian Zimmer auch mal einen Hasen aus dem Zylinder ziehen. Normalerweise macht er aber moderne, zeitlose Magie. Seine Kernkompetenz: das Kreieren von Illusionen. Der 35-jährige Ulmer hat schon viele Preise abgeräumt. Als jüngster Magier und bis heute einziger Deutscher erhielt er den Golden Lion Award, überreicht von den berühmten Zauberkünstlern Siegfried und Roy, außerdem gewann er den World Magic Award in der Kategorie „bester zeitgenössischer Magier“.

Beim Zaubern gibt es laut Zimmer zwei Dinge, die versteckt werden: die Tricktechnik und Gegenstände. Einmal hat er sogar ein Auto verschwinden lassen. Bei einer guten Illusion tauche der Gegenstand aber wieder auf. „Sonst würde man mit einem leeren Gefühl aus der Show entlassen, wie bei einem Film, der kein richtiges Ende hat.“ Beim Verschwindenlassen sei eine sehr gute Fingerfertigkeit gefragt, besonders bei kleinen Gegenständen, außerdem eine raffinierte Tricktechnik. „Man macht einen Kunstgriff und lässt es so erscheinen wie echte Magie.“ Hinzu kommt eine Art der Ablenkung: „Man bietet dem Zuschauer Lösungsmöglichkeiten an.“ Eine Münze verschwindet zum Beispiel und der Magier zieht den Ärmel zurück. Danach zieht er seine Uhr aus. „Der Zuschauer denkt an diese Lösungen womöglich gar nicht.“ Das mache es ihm viel schwieriger, auf das eigentliche Trickgeheimnis zu kommen. „Indem du das alles in die Waagschale wirfst, kreierst du so etwas wie ein Labyrinth.“

Labyrinthe schafft Zimmer aber nur zur Unterhaltung der Zuschauer. Wenn der Magier für seinen Neffen Ostereier versteckt, freut er sich, wenn das Kind die Eier leicht findet. „Ich würde es nicht unfair machen. Das ist der Unterschied zu meinem Job.“ Als Experte für Verstecktes rät er, beim Suchen nie aufzugeben. „Wir suchen ja alle nach irgendetwas im Leben. Wenn man nicht aufhört, danach zu suchen, wird man es auch finden.“ Beim Kreieren von Illusionen ist das nicht anders: „Das geht manchmal sogar Monate oder Jahre, wo das in einem gärt und man verschiedene Sachen ausprobiert, um dann das Unmögliche zu versuchen.“

Zimmers Tipp für die Ostereiersuche: „Ich würde es genauso machen, wie es Kinder wahrscheinlich instinktiv machen. Ich würde jeden Zentimeter absuchen und ähnlich wie bei einem guten Zaubertrick auch auf Sachen achten, die drum rum passieren.“

Polizist mit Versteck-Expertise

In Gebäuden sollte man im Uhrzeigersinn suchen, rät Polizeihauptkommissar Tobias Simon. So behält man den Überblick.

Mal sucht er Verstecktes, mal versteckt er Dinge, mal versteckt er sich. Er ist hinter Straftätern und entflohenen Gefängnisinsassen her, sucht nach vermissten Personen und Diebesgut, versteckt Radarfallen oder hält sich im Verborgenen, um bei einer Observation nicht aufzufliegen: der Polizist. Tobias Simon, Leiter des Social-Media-Teams des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West stellt seine Versteck-Expertise bereit. Der 36-jährige Polizeihauptkommissar war schon Streifenbeamter in München, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Mindelheim und stellvertretender Leiter der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Beim Suchen komme es darauf an, dass man vorher einen „gewissen Plan“ hat, sagt Simon. Polizisten suchen in Gebäuden im Uhrzeigersinn. So behalten sie den Überblick und vergessen keinen Bereich. Im Freien teilen sie die Suchfläche in verschiedene Gebiete ein und weisen jedem Gebiet Leute zu. Schwierig werde es für Polizisten, wenn sie nach einer Straftat „ganz allgemein nach Beweisen“ suchen, also gar nicht wissen, wie der gesuchte Gegenstand eigentlich aussieht, welche Größe und Form er hat. Auch ganz kleine Gegenstände zu finden, bereitet Probleme – „das ist wie die Nadel im Heuhaufen“.

Verschiedene Hilfsmittel erleichtern Polizisten die Suche: Hunde, die die Fährte aufnehmen, Stöberstöcke, mit denen sie im Unterholz stöbern und Laub aufwirbeln können, und Hubschrauber, die Wärmebildkameras tragen. Unter Umständen holt die Polizei auch geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizei, die Rettungshundestaffel oder die Feuerwehr zur Hilfe. Ein neueres Hilfsmittel: das Smartphone. „Hat sich jemand beim Wandern im Gebirge verletzt, kann er per Handy den Standort verschicken“, sagt Simon. Oder die Polizei ortet jemanden über die GPS-Daten des Handys. Das funktioniere aber nicht immer und gehe nur unter bestimmten Voraussetzungen: „Das Handy muss an sein. Und die gesetzlichen Voraussetzungen müssen vorliegen.“

Auch Simon hat einen Tipp fürs Ostereiersuchen: „Wenn man die Eltern geschickt befragt, bekommt man vielleicht den ein oder anderen Tipp.“