Kommunalfinanzen Etat Berghülen: Noch schuldenfrei

Berghülen / Christina Kirsch

Der Gemeinderat Berghülen hat einstimmig den Haushaltsplan verabschiedet, der erstmals nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik erstellt wurde. Dieses Jahr bleibt die Gemeinde schuldenfrei, künftig muss sie Kredite aufnehmen.

Das neue Buchungssystem für die Kommunen stellt die Verwaltung und Kämmerer Joachim Tomann vor einige Herausforderungen. „Wir haben deshalb eine zusätzliche Kraft im Rathaus eingestellt, die spätestens am 1. Juli ihren Dienst aufnimmt“, sagte Bürgermeister Bernd Mangold in seiner Haushaltsrede. Die Systematik des Finanzausgleichs führe dazu, „dass wir uns in diesem Jahr erneut leicht verschlechtern“, bedauerte er. Ein Plus bei den Steuereinnahmen führt zu geringeren Zuweisungen und gleichzeitig höheren Umlagen. Das macht sich in den Schlüsselzuweisungen bemerkbar, die für Berghülen von 650 000 Euro auf 550 000 Euro reduziert wurden. Dagegen haben sich die Gewerbesteuereinnahmen leicht erhöht und betragen nach 400 000 Euro im Vorjahr nun 500 000 Euro. Weiterhin erfreulich sei der Anteil an der Einkommensteuer, meinte Mangold. Der Betrag steigt um 80 000 Euro auf 1,05 Mio Euro.

Durch die leicht gestiegene Steuerkraft wächst wiederum die Kreisumlage. Der Alb-Donau-Kreis hat mit 28 Prozent zwar eine der niedrigsten Umlagen, dennoch wird der Berghüler Anteil von 630 000 Euro auf 670 000 Euro in diesem Jahr ansteigen. Die Personalkosten liegen in Berghülen mit 1,3 Mio Euro weit über der Millionengrenze und die Sachkosten verharrten auf hohem Niveau. Berghülen stellt Teile seiner Straßenbeleuchtung auf die energiesparende LED-Technik um. Aufgrund langer Lieferzeiten bei den Leuchten habe man erst jetzt mit den Arbeiten beginnen können.

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage der ENBW in Bühlenhausen erwirtschafte zufriedenstellende Ergebnisse. Hinter den ursprünglichen Prognosen liegen dagegen die Windräder im Windpark Berghülen, meinte der Bürgermeister. Dennoch wurde das kommunalpolitische Ziel, bei der Stromversorgung quasi autark zu sein, schon 2012 erfüllt. 2017 lag die Erzeugung weit mehr als doppelt so hoch wie der gesamte Verbrauch der Gemeinde.

Bei den Ausgaben steht die Feuerwehr wieder mit einem größeren Posten im Haushaltsplan. Nach dem Neubau des Feuerwehrhauses steht nun die Ersatzbeschaffung des bald 34 Jahre alten Feuerwehrfahrzeugs LF 16 an, für das in den beiden kommenden Jahren insgesamt 400 000 Euro in der Finanzplanung bereits gestellt werden. Das Land hat bereits einen Zuschuss über 90 000 bewilligt. Zudem sind neue Einsatzjacken zu finanzieren.

Für die Investitionen am Friedhof und die neue Aussegnungshalle müssen insgesamt 1,6 Mio Euro aufgebracht werden. Die Arbeiten haben bereits begonnen (wir haben berichtet). Die Schaffung neuer Gewerbeflächen werde ebenso überdacht wie eine Wohnbebauung in Treffensbuch.

Bisher stünden aus liquiden Mitteln noch 1,8 Mio Euro zur Verfügung, stellte der Bürgermeister fest. Die anstehenden Investitionen erforderten es aber, dass Berghülen nach 2018 in den Folgejahren Kredite aufnehmen muss. In diesem Jahr bleibt die Gemeinde also noch schuldenfrei.

So steht die Pflanzenkläranlage und der damit verbundene Anschluss von Treffensbuch an die Kanalisation mit 460 000 Euro für 2020 im Haushaltsplan. Und der Breitbandausbau ist 2020 mit eine halben Million Euro im Planansatz.