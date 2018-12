Kommunales Es geht weiter mit Vollgas

Von Beate Reuter-Manz

Seit fünf Jahren investiert Dietenheim auf hohem Niveau. Das wird auch 2019 so bleiben, mehr noch: Es gibt einen neuen Rekord: „Brutto werden wir acht Millionen Euro verarbeiten“, hat Bürgermeister Christopher Eh ausgerechnet. 1,5 Millionen davon außerhalb des Haushalts für die Neugestaltung des Amann-Areals.

In seiner 40-minütigen Haushaltsrede stellte das Stadtoberhaupt dem Gemeinderat jetzt die Eckdaten des rund 30 Millionen Euro umfassenden Haushalts vor, der erstmals nicht nach kameralistischer, sondern nach doppischer Methode erstellt wird. Wegen der vielen Ausgaben und Aufgaben muss das Dietenheimer Sparbuch um rund 2 Millionen Euro geplündert werden. Nur noch die Mindesteinlage von 400 000 Euro bleibt stehen. Und trotzdem reicht es nicht ganz: Um einen Kredit von 250 000 Euro wird die Stadt nicht herumkommen. Diese Summe hält Eh aber für vertretbar, denn: „Wir bekommen auch nach dem neuen doppischen Haushaltsrecht einen ausgeglichenen Haushalt hin.“ 2019 könne weiter von einer stabilen Wirtschaftslage mit guten Einnahmequellen ausgegangen werden. Am meisten wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einbringen. Dank Vollbeschäftigung ist mit 3,6 Millionen Euro zu rechnen.

Mehrbelastungen

Beim Gewerbesteueraufkommen sind die Dietenheimer Finanzexperten vorsichtiger in ihrer Einschätzung. Knapp 1,8 Millionen wurden dieses Jahr erreicht. Für 2019 werden 1,75 Millionen Euro angesetzt. Etwa 6,6 Millionen Euro dürfte die Stadt 2019 insgesamt über Umlagen, Steuern und Schlüsselzuweisungen einnehmen, ein „Rekordniveau“, wie Eh betont. Das ist auch gut so, denn der studierte Finanzfachmann sieht auch einige Mehrbelastungen auf seine Kommune zukommen. Die Personalkosten steigen wegen der Tarif-Erhöhungen, aber auch weil es weitere Mitarbeiter im Bauhof gibt, weil ein zusätzlicher Hausmeister für die Hallen eingestellt werden soll und weil die Stadt auch einen Azubi übernehmen will. Auf 2,6 Millionen wird dieser Posten für das Personal letztlich hinauslaufen, was 15 Prozent der Ausgaben im Gesamthaushalt entspricht.

Konstant dran bleiben müsse man auch beim Unterhalt von Straßen, Plätzen und Gebäuden, um keinen Sanierungsstau entstehen zu lassen, betont Eh. 900 000 Euro sind fest kalkuliert. Den größten Brocken fressen hierbei die Gemeindestraßen und Abwasserkanäle. Eine halbe Million Euro hält die Stadt für das Bewirtschaften ihrer Immobilien vor, also für Reinigung, Heizung und Strom. Auf hohem Niveau, nämlich bei 1,3 Millionen Euro, hat sich der Zuschuss für die Kinderbetreuung eingependelt.

Und was bleibt im Verwaltungshaushalt übrig, das im Vermögenshaushalt für Investitionen eingesetzt werden kann? Die so genannte „freie Spitze“, Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Kommune, beträgt nach der Kameralistik knapp 1,6 Millionen Euro. Am meisten investiert wird im kommenden Jahr in die Erschließung des Baugebiets „Südliche Ortslage II“, in den Breitbandausbau, den Ausbau der Gemeinschaftsschule, in die Abbiegespuren in Regglisweiler und Dietenheim-Nord sowie in die Kindertagesstätten. Außerdem erhält die Feuerwehr einen neuen Rüstwagen.

Was Eh auch noch anmerkte: Die Steuerkraft in Dietenheim liegt mit 1294 Euro pro Einwohner weit unter dem Kreisdurchschnitt. Und das, obschon auch der Alb-Donau-Kreis bundesweit zu den schwächsten gehört.