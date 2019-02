Hygiene Erstmal nur Dixi-Klos am Lonesee

Lonsee / rei

Statt einem permanenten Toilettencontainer für knapp 33 000 Euro sollen auf dem Freizeitgelände am Lonesee erst mal mobile Toiletten aufgestellt werden. Das ist das Ergebnis der Diskussion des Lonseer Gemeinderats am Montagabend.

Angestoßen hatte diese Birgit Fetzer von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), die große Bedenken äußerte: „Ich sehe da Riesenprobleme und Kosten auf uns zu kommen.“ Mit den Anschaffungskosten für den Container und den von der Verwaltung anvisierten Reinigungskosten von 3000 Euro im Jahr höre es ja nicht auf. Hinzu kämen Kosten für Klopapier, Reparaturen, wenn etwas zerstört oder der Abfluss verstopft ist. Außerdem bezweifelt Fetzer, dass sich eine zuverlässige Reinigungskraft findet, die die Toiletten den ganzen Sommer über reinige. Sie regte an, sich über Alternativen Gedanken zu machen, zum Beispiel die Toiletten in der Mühlbachhalle oder im Kegelstüble des EKC Lonsee in Betracht zu ziehen oder eben Dixi-Klos aufzustellen.

Unhygienische Situation

Dagegen, die Mühlbachhalle immer offen zu halten, sprachen sich sowohl Bürgermeister Jochen Ogger als auch Gabriele Claus (UWG) aus. Denn wenn die Toiletten in der Halle geöffnet seien, könne man überall hin, in die Halle, auf die Zuschauertribüne, und da womöglich sein Unwesen treiben, sagte Claus.

Auch wenn sie kein Freund von Dixi-Klos sei, machte Bärbel Wieland (UWG) schließlich den Vorschlag, es den kommenden Sommer über damit zu versuchen. „Denn wir müssen was machen.“ Die Situation sei unhygienisch. Der Vorschlag zu testen, wie die Toilette ankommt, fand von allen Seiten Zustimmung. Stefan Gans (CDU) schlug vor, sich kundig zu machen, ob es nicht „salonfährigere Dixis“ gibt, mit einer Verkleidung etwa, die optisch an den Lonesee passe. Für mobile Toiletten mit etwas höherem Standard will sich die Verwaltung nun Angebote machen lassen, der Standort soll bleiben: am Fußweg von der Mühlbachhalle her kommend, gegenüber der Tennisplätze.