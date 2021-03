Am Gemeindehaus in der Karlstraße 32 geht’s los: Am Palmsonntag, 28. März, wartet dort die erste von sieben Stationen des ersten Osterwegs der Süddeutschen Gemeinschaft auf alle Langenauer. Von Garten zu Garten, übers „Hubbele“, kurz an der Nau entlang und schließlich über weitere Statio...