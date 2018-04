Rettung Erste-Hilfe-Kurse in Langenau

Erste-Hilfe-Kurse in Langenau

Langenau / Thomas Vogel

Fast 100 000 Fälle von Kreislaufstillstand, landläufig als „Herzinfarkt“ bekannt, werden pro Jahr in Deutschland registriert. Auf die Stadt Langenau heruntergebrochen bedeutet dies, dass die Rettungskräfte oft genug zu einem solchen Einsatz gerufen werden. Anlass genug für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), eine „Woche der Wiederbelebung“ auszurufen. Täglich noch bis einschließlich Freitag findet in der Geschäftsstelle in der Lange Straße 27 ein entsprechender Kurs statt.

Am Montag erfuhren ein Dutzend Teilnehmer, wie sich sich im Notfall verhalten sollen – um die Überlebenschancen der Betroffenen zu erhöhen. Lediglich bei einem Drittel der Vorfälle würden Maßnahmen der Reanimation begonnen, sagte Kursleiter und ASB-Vorsitzender Sven Wiedenmann. „Und nur 15 Prozent der Reanimierten überleben.“

In den drei Kurs-Stunden konnten sich die Teilnehmer nicht nur eine theoretische Basis erarbeiten, sondern das Erlernte in praktischen Übungen einsetzen. Geübt wurden die stabile Seitenlage, die Wiederbelebung durch Herzmassage (30 Mal drücken, dann zwei Mal durch Mund oder Nase beatmen) sowie der Einsatz eines Defibrillators.

Info Weitere Infos zu den Kursen gibt es im Internet unter asb-langenau.de