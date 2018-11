Ehrenamt Erste eigene Räume für Hospizverein Eleison

Urspring-Lonsee / rei

Der Hospizverein Eleison Ulmer Alb zieht in die ehemalige Volksbank im Lonseer Teilort Urspring ein, mit Büro- und Schulungsräumen. In der ehemaligen Schalterhalle finden dann die Gruppenabende oder Fortbildungen des Vereins statt, ebenso Veranstaltungen des Christusbundes Urspring. Dieser ist der Vermieter der Räume und hat auf dem Gelände auch sein Gemeinschaftshaus.

Die offizielle Schlüsselübergabe findet am Sonntag, 25. November, um 18 Uhr statt. Umrahmt wird dies von einem Gottesdienst im Gemeinschaftshaus, im Anschluss daran stellt der Hospizverein sich und seine Arbeit vor.

Die Räume in Urspring sind die ersten eigenen des Vereins, der Anfang 2015 gegründet wurde. „Bisher waren wir immer bei verschiedenen Kirchengemeinden zu Gast“, erzählt die Vorsitzende Bärbel Arndt. Geschaffen wird auch ein Büro für die Einsatzleiterin Michaela Leibing und die Koordinatorin Susanne Höfel-Schempp, die die Einsätze der rund 25 ehrenamtlichen Hospizbegleiter koordinieren. Feste Bürozeiten wird es vorerst noch nicht geben, das sei aber geplant, sagt Arndt. „Über das Handy sind wir aber immer erreichbar.“

Begleitung für Sterbende

Die Ehrenamtlichen unterstützen Schwerkranke oder Sterbende und ihre Angehörigen: Sie bieten Trauerbegleitung, Entlastung für die Familie und Beratung an. Die Einsätze der Hospizbegleiter sind kostenlos, der Verein finanziert sich über Spenden und die Krankenkassen. Für die Ehrenamtlichen gibt es immer wieder Fortbildungen, die nun in Urspring stattfinden. „Dabei geht es etwa darum, wie man Gespräche am Bett führt, um Kommunikation, wie ich Angehörigen zur Seite stehen kann“, erzählt Arndt. Aber auch um die Begleiter selber, wie sie sich ihre Kräfte einteilen. „Denn Hospizarbeit verlangt einiges ab.“

Info Die Hospizbegleiter des Hospizvereins Eleison sind in 20 Orten auf der Ulmer Alb im Einsatz. Erreichbar ist der Verein unter Tel. (01522) 218 00 11. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Mehr Infos unter www.hospizverein-eleison.de.