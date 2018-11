Stiftung Erstaunliche Zinserträge

me

Dank der Ute und Emil-Pfetsch Stiftung, können in Blaubeuren jährlich Projekte und Einrichtungen der Kultur- und Heimatpflege unterstützt werden. Der Empfänger der Hälfte des Ausschüttungsbetrags ist testamentarisch von den Stiftern festgelegt, es kommt dem Kulturdenkmal Kleines Großes Haus zugute. Die andere Hälfte wird an andere Einrichtungen verteilt.

„Im Grund sind es immer die gleichen, denn das sind eben die Blaubeurer Kultur-Macher“, sagte Bürgermeister Jörg Seibold, der als Vorsitzender der Pfetsch-Stiftung die Schecks überreichte. Angesichts der Zinslage sei es erstaunlich, dass in diesem Jahr mit rund 22 600 Euro sogar mehr als im Vorjahr ausgeschüttet werden können.

Höhlenraum erneuern

Den größten Anteil der verbleibenden Mittel, rund 5780 Euro, nahm Museumsleiterin Dr. Stefanie Kölbl für das Urgeschichtliche Museum in Empfang. „Damit wollen wir unseren Höhlenraum erneuern“, sagte sie. Die Besucher seien sehr interessiert daran, einen Einblick zu bekommen, wie es in den Fundstellen aussieht. Der Kustos des Badhauses/Heimatmuseums, Stephan Buck, erhielt einen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Die Sommerbühne am Blautopf wird mit 1000 Euro unterstützt. „Wenn das bei Ihrem Etat auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so hoffe ich doch, dass Sie sich freuen“, sagte Seibold, was Mitorganisator Peter Imhof, der den Umschlag entgegen nahm, umgehend bestätigte.

Das Joachim-Hahn-Gymnasium, vertreten durch Schulleiterin Heidrun Fleischer, erhielt 400 Euro für den schulinternen Wettbewerb „Jugend debattiert“. Die besten Redner werden dabei mit dem Pfetsch-Preis geehrt, Voraussetzung ist, dass Themen behandelt werden, die etwas mit Blaubeuren zu tun haben. Der Freundeskreis „Kirchenmusik an der evangelischen Stadtkirche“, vertreten durch Monika Ungers kann sich über 500 Euro freuen. Hans Wild nahm für die Kleinkunstkneipe zum Fröhlichen Nix 200 Euro entgegen und das Theater in der Talmühle wird mit 1400 Euro unterstützt.