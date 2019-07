Die Ersinger Seen sind beliebt – und umkämpft. Die Stadtverwaltung ergreift nun drastische Schritte. Ein Grund ist die drohende Unfallhaftung. Vormittags herrscht eine friedliche Stimmung in der Ersinger Seenlandschaft. Vier Seniorinnen und eine rote Schwimmnudel treiben in der Mitte des südlichen Vogelsees. Am nördlichen Waldsee bringen die Schwestern Stefanie Spreng und Andrea Schenk der kleinen Paula das Schwimmen bei. „Wir sind jed...