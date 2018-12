Straßenbau Erschließungsbeitrag überrascht Anwohner

Samira Eisele

Die Müllabfuhr konnte nicht halten, im Winter war die Straße spiegelglatt, Heizöl liefern zu lassen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Franz Winter, Anwohner in der Erwin-Rommel-Steige in Blaustein-Herrlingen, war „schon immer interessiert daran“, dass der Straßenabschnitt vor seinem Haus geteert wird. Seit 1984 wohnt Winter dort, 2014 sind die 125 Meter im oberen Bereich der Steige asphaltiert worden, zuvor waren Kanäle saniert und Rohre für den Glasfaser-Ausbau verlegt worden. Für den Straßenbau werden nach dem Kommunalabgabengesetz Erschließungsbeiträge fällig, die Anwohner müssen bezahlen. Winter und seine Nachbarn waren – nach einer Auskunft der Verwaltung aus dem Jahr 2008 – davon ausgegangen, dass die Erwin-Rommel-Steige eine Gemeindeverbindungsstraße ist und der Ausbau sie deshalb nichts kostet.

Kämmerer Josef Engel ist für Liegenschaften zuständig und erklärt: Wenn Baugebiete erschlossen werden, wird die Abgabe für die Erschließung schon beim Kauf eines Grundstücks abgerechnet. Früher wurden jedoch oftmals Häuser gebaut, bevor die Straße voll erschlossen war. Die Rechnung kommt in diesem Fall nach dem Ausbau. „Wir sind verpflichtet, das Geld umzulegen“, sagt Engel, 95 Prozent der Kosten müssten die Anwohner tragen. Die Erwin-Rommel-Steige sei da keine Ausnahme: Zur Gemeindeverbindungsstraße werde sie erst im weiteren Verlauf in Richtung Wippingen, die Auskunft eines Bauamt-Mitarbeiters sei rechtlich nicht bindend.

Zwei Schotterwege sind dran

Engel betont, dass auch die Stadt Blaustein einen Erschließungsbeitrag in der Erwin-Rommel-Steige bezahlen muss. Ihr gehört das Wohnhaus mit der Nummer 60. „Früher kannte man es gar nicht anders“, sagt Engel: Als er seine Stelle in der Verwaltung angetreten habe, sei „ganz Weidach“ erschlossen worden – auf den dortigen Straßen hätten vorher noch „Enten gebadet“. Heute sind nur noch wenige Schotterpisten übrig: Aktuell stehen die Schönenbergstraße und der Galgenbergstraße auf dem Plan.

Der Ausbau der in den 50er-Jahren bebauten Schönenbergstraße in Herrlingen ist im Frühjahr beschlossen und ausgeschrieben worden. Doch es gab keine Angebote. Im kommenden Jahr soll es einen neuen Versuch geben, die Arbeiten zu vergeben. Rund 590 000 Euro hat die Verwaltung im März diesen Jahres für den Straßenbau kalkuliert – auch hier müssen Anwohner zahlen.

In der Galgenbergstraße in Klingenstein geht es um den Ausbau eines Stichwegs, der in die Ulmer Straße mündet. Die Entscheidung über den Ausbau hatte der Gemeinderat Blaustein Anfang November verschoben. Unter anderem deshalb, weil die Räte Klarheit über die finanzielle Beteiligung von Anwohnern wollten. Im Ehrenstein-Klingenstein-Ausschuss wurde der Ausbau kürzlich erneut vorgestellt: Insgesamt soll er rund 223 000 Euro kosten – inklusive des Baus einer Stützmauer, der laut Engel zum Straßenunterhalt zählt und nicht auf die Anwohner umgelegt wird. Gut zehn Grundstücke liegen an der Stichstraße.

Wie hoch die Erschließungsbeiträge für die Anwohner dort ausfallen werden, kann Engel noch nicht sagen: „So weit sind wir noch nicht.“ Der Gemeinderat werde – mit der Empfehlung des Ausschusses – über den Ausbau beraten, im Frühjahr könnten die Bauarbeiten vergeben werden. Die Verwaltung werde die Ausschreibungsergebnisse abwarten und dann auf die Grundstücksbesitzer zugehen.

Warten auf 8000-Euro-Bescheid

Frühere und bessere Information hätten sich auch die Anwohner in Herrlingen gewünscht, sagt Franz Winter. Mit mehreren Nachbarn hat er vor kurzem die öffentliche Gemeinderatssitzung besucht, in der über den Ausbau vor seinem Haus gesprochen wurde. Nun warten die Anwohner auf die Rechnung: Winter schätzt den Beitrag, den die Stadt von ihm verlangen wird, auf 8000 Euro. Er überlegt, dagegen Einspruch einzulegen. „Wir werden nicht ohne weiteres bezahlen.“